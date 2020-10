Spořit se stále vyplatí! A na co nejčastěji šetří Češi?

Ještě na začátku roku 2020 by na otázku „Utrácet, nebo šetřit?" většina ekonomů odpověděla: „Správně je za „A", tedy utrácet!" Ovšem světové ekonomiky začaly zpomalovat své tempo a do našich životů navíc zasáhl koronavirus. Všechna dnešní doporučení tak proto směřují spíše k šetrnějšímu zacházení s penězi. Holt, období hýření a vzestupu vystřídala doba nejistoty. Ta nás přinutila mnohem častěji pohlédnout do peněženky a zamyslet se nad zítřkem i vzdálenější budoucností.

Obecně lze říct, že jsme v oblasti spoření docela disciplinovaní a myslíme na budoucnost. Podle průzkumů České národní banky má zhruba 1/3 Čechů finanční rezervu, která jim vydrží tři měsíce, polovina z nás by s ní mohla vystačit i půl roku. Ovšem jsou i tací, kteří jedou takzvaně na doraz a jejich úspory vezmou za své už po měsíci (16 %) nebo nespoří vůbec (4 %).

Nejvíce šetříme z obavy o budoucnost

A proč vlastně spoříme? Ti šťastnější mají pozitivní cíle, tedy například jet na lepší dovolenou a něco si užít (46 %), přestěhovat se do většího (30 %), pořídit si lepší auto nebo jiný spotřební artikl (31 %). V posledních měsících však více Čechů myslí na nečekané výdaje (76 %) nebo mají obavu ze ztráty zaměstnání (28 %). Z dlouhodobého hlediska je uspokojující, že začínáme mnohem více řešit budoucnost našich dětí, protože celých 12 % lidí spoří na vzdělání nebo dospělost dětí. Alespoň to tedy tvrdí Index finanční gramotnosti Čechů 2020.

Zajímavé je také srovnání s ostatními zeměmi Evropy. Možná jste si mysleli, že největšími spořílky jsou Holanďani, a nejedno přísloví zmiňuje i spořivé Skoty, ale budete se divit, jsou to Švédi. Celých 74 % obyvatel této severské země je schopno každý měsíc ušetřit poměrně významnou částku. A co je ještě více zarážející, hned v závěsu za nimi jsme my Češi.

Dovolená bývá jeden z nejčastějších důvodů, proč Češi šetří.

Spoření znamená pravidelné odkládání rezervy

Dost statistiky, podívejme se na spoření z jiné strany, té každodenní. Možná se sami sebe ptáte: Kde a jak ušetřit? Je těžké poradit konkrétně. Jedno je ale jisté – základem je cílené opakování a sebekázeň. Podobně jako při sportování nebo shazování přebytečných kilogramů, vždy je nutná pravidelnost.

Rady a tipy, jak ušetřit:

Sestavte si alespoň orientační osobní/rodinný rozpočet, v němž si vyhradíte fixní částku pro strýčka Příhodu. Na konci každého měsíce se pak zamyslete, na čem by se dalo ještě ušetřit.

Házejte drobné do prasátka – možná to zní úsměvně, ale i po padesátikorunách můžete v zavařovačce naspořit několik tisíc.

Neočekávané příjmy jako přeplatky za elektřinu, vodu, plyn nebo přeplatek na dani z příjmu rovnou odložte.

Zamyslete se nad výdaji za restaurace – zkuste si někdy vzít oběd do práce v krabičce a místo víkendového jídla v restauraci uvařte slavností večeři doma.

Pokuste se omezit spotřebu energií v domě nebo bytě (třeba snížením teploty o jeden stupeň Celsia uvnitř objektu můžete na topení ušetřit několik stovek či tisíců korun ročně).

Podle účelu spoření si zvolte nástroj

Klasikovo oblíbené: Kam s ním? je třeba v případě úspor pravdu zvažovat. Je totiž důležité rozlišovat, kdy a na co budete uspořené peníze potřebovat. Spořit na důchod můžete začít už v mládí, například v penzijních fondech. Úročení je výhodné, ovšem s penězi nemůžete operovat, protože je to běh na dlouhou trať.

Řada z nás se chce zabezpečit na stáří. Spoření na důchod je nejčastěji spojené s penzijními fondy.

Střednědobý horizont už má ale jiné vyhlídky. Na nové auto sice pravděpodobně nenašetříte z šesti výplat, ale našetřené peníze budete určitě potřebovat dřív než za několik desítek let. Tady už se proto vyplatí popřemýšlet, jak s ušetřenými penězi naložit, aby vám i samy něco málo navíc „vydělaly". Měly by být dobře úročené, a přesto kdykoli použitelné. Ideálním řešením je spořicí účet. Například ten od Hello bank! je zcela zadarmo a do výše 300 000 korun máte vklad úročen 1 %. Důležitou výhodou je okamžitá likvidita neboli to, že peníze máte neustále k dispozici.

Spořicí účet – tichý pomocník při šetření

Říkáte si, proč si zřizovat další účet, když máte ten klasický, co vám na něj chodí výplata? Můžete samozřejmě spořit i na něm, ale úročení na běžném účtu je velmi nízké, a ještě tu hraje roli psychologický efekt. Jakmile si nastavíte trvalý příkaz k převodu třeba 10 % výplaty na spořicí účet, nebudete s těmito penězi počítat při denních výdajích, a tak trochu oblafnete sami sebe.

Při výběru spořicího účtu si pohlídejte:

Samozřejmě vás bude nejvíce zajímat úrok samotný , ale podívejte se i na období, po které vám toto číslo banka garantuje. Může to být třeba jen prvních několik měsíců. Někde v poznámce také může být skryto, že se výhodné úročení vztahuje jen na nově příchozí klienty!

, ale podívejte se i na období, po které vám toto číslo banka garantuje. Může to být třeba jen prvních několik měsíců. Někde v poznámce také může být skryto, že se výhodné úročení vztahuje jen na nově příchozí klienty! Každá banka má jiný rámcový limit pro úročení vkladů - někde to může být 300 000 Kč, jinde třeba jen 100 000 Kč.

- někde to může být 300 000 Kč, jinde třeba jen 100 000 Kč. Pozor si dejte i na další „podružné" podmínky jako třeba založení dalšího bankovního produktu, abyste dosáhli na výhodné úročení

jako třeba založení dalšího bankovního produktu, abyste dosáhli na výhodné úročení Ujistěte se, že si na své naspořené peníze můžete opravdu sáhnout kdykoli a bez kliček, protože to nemusí být úplně samozřejmé. Stejně tak připisování úroků je standardně měsíční, ale najdou se i jiné vypečené nabídky.

Vybrat nejlepší spořicí účet vám pomůže i srovnání spořicích účtů – takových speciálních a nezávislých „kalkulaček" najdete na internetu mnoho.