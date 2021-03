Srí Lanka je ideální místo pro exotickou dovolenou

Srí Lanka, též nazývaná Cejlon, je ostrovní stát v jihovýchodní Asii nedaleko Indie. Tato asijská země je ovlivněna hlavně buddhismem a hinduismem, ale žijí tu i křesťané a muslimové. Co je však důležitější, tento ostrov nabízí překrásnou přírodu (džungli, národní parky plné zvířat, čajové plantáže, hory), pestrou kulturu se spoustou historických památek, skvělou gastronomii a hotely se špičkovým servisem.

Každá část ostrova má své a to se týká i počasí. Celoroční teplota se pohybuje okolo 30°C, ale období dešťů bývá v jednotlivých částech ostrova v různou dobu. Proto je dobré si dopředu zvolit, co chcete vidět, a podle toho si vybrat termín. Nebo jednoduše můžete během svého pobytu vystřídat několik míst.

Pokud jedete na Srí Lanku strávit dovolenou hlavně u moře, určitě nebudete zklamáni. Nacházejí se tu krásné zlatavé pláže s jemným pískem (především na jižním pobřeží). Vypravit se můžete do míst vhodných spíše ke koupání, šnorchlování a potápění (například pláž Hikkaduwa nebo Unawatuna) nebo naopak k surfování a dalším vodním sportům. Vyhlášenými surfařskými oblastmi jsou Mirissa a Arugam Bay, ale vyrazit můžete třeba i na pláž Narigama.

Na Srí Lance najdete opravdu kouzelnou panenskou přírodu – hluboké pralesy, divoké řeky, horské svahy… Velice zajímavá jsou posvátná místa v džunglích. Pokud milujete horskou turistiku, můžete vyrazit na některý z vrcholů – oblíbený je výšlap na Lví horu (Sigiriya) skrývající skalní malby, Ella Rock nebo Adamovu horu (Adam’s Peak). Pro méně zkušené horaly je možností Malá Adamova hora (Little Adam’s Peak).

Zdroj: Shutterstock

Pokud si chcete udělat výlet za zvířaty, navštivte některý z národních parků Srí Lanky. Na ostrově žije mnoho endemitních druhů. Spatřit zde můžete slony, motýly, ptáky, krokodýly, hady, sambary, promyku mungo a pokud budete mít štěstí, tak i levharta. Jízdu na slonovi můžete vyzkoušet například v národním parku Yala nebo Minneriya.

Třetím okouzlujícím místem zelené Srí Lanky jsou samozřejmě čajové plantáže. Výhled na tuto exkluzivní podívanou si můžete vychutnat při cestě vlakem z Kandy do Nuwara Eliya. Vydejte se také na vrcholek Lipton’s seat a z něj do jedné z nejzachovalejších a dosud fungujících továren na čaj na Srí Lance – Dambatenne tea factory.

Zdroj: Shutterstock

Z památek a zajímavostí lze zmínit známý Nine Arches Bridge (Devítiobloukový most), chrám Buddhova zubu v Kandy, jeskynní chrám Dambulla nebo Lví palác u Sigiriye. Z měst jsou vyhledávaná zejména královská města Anuradhapura a Polonnaruwa. V Anuradhapuře roste posvátný strom Srí Maha Bodhi, pod kterým prý Buddha došel osvícení. Obě města jsou součástí světového dědictví UNESCO a nabízejí mnoho historických památek. Mezi další často navštěvovaná města patří Galle, Unawatuna, Colombo a Negombo, město kostelů. Snad všude na Srí Lance najdete sochy Buddhy různých velikostí a materiálů. Spolu s kořením a cejlonským čajem je to také jeden z nejčastějších suvenýrů.

Jistě ne poslední zajímavostí na Srí Lance jsou rybáři na kůlech. Tato podívaná, typická pouze pro Srí Lanku, má jednoduché vysvětlení. Okolo ostrova se vyskytují korálové útesy, takže rybáři často nemohou použít své loďky, proto brzy ráno nebo později odpoledne vylézají na dřevěné kůly se sedátky a nahazují svou udici do vody. Ryby následně shromažďují v síti nebo v látkovém pytli.

Srí Lanka je tedy tím pravým místem pro exotickou dovolenou, které nabízí dobrodružství, ale i klid v náruči krásné přírody. Pokud zde strávíte svou dovolenou, určitě nebudete litovat, protože snad každý si zde najde svůj šálek čaje.

Zdroj: Shutterstock