Starý plynový kotel vám může vysávat peníze z kapsy

Vytápění zemním plynem je u nás nejčastějším způsobem, kterým poskytujeme našim domovům potřebné teplo. Teoreticky se jedná o poměrně levný zdroj energie. Mnozí však určitě potvrdí, že při placení účtů za plyn rozhodně neskáčou radostí a nepodivují se nad tím, jak nízké jsou jejich náklady za teplo. Kde hledat příčinu?

S kotlem pryč

Vina může ležet v nesprávně zvoleném dodavateli plynu, ovšem také vám může doma viset na zdi. Zastaralý kotel zkrátka není tak efektivní jako novější modely. A i když se to může zdát jako velká investice, dlouhodobě vám výměna kotle rozhodně pomůže ušetřit.

Ani ten nejlepší kotel nebude správně pracovat, pokud mu občas nedopřejete základní servisní péči. Servisní kontrola je služba, kterou by vám měl nabízet sám výrobce či prodejce plynového kotle. A to často bezplatně jednou za rok během záruční doby. V případě, že servisní kontrolu neobjednáte a kotel se vám během záruční doby porouchá, může výrobce argumentovat tím, že jste si měli nechat kotel pravidelně kontrolovat a opravy budete muset zaplatit.

Nikdo by neměl profesionály volat až ve chvíli, kdy kotel přestat úplně fungovat. Kontrolu si objednávejte na období před topnou sezónou. Je ale dobré si rezervovat servisní techniky dlouho dopředu, protože jsou především na podzim a v zimě velmi vytížení. Každoroční udržování kotle v čistotě a se správným nastavením dokáže zvýšit maximalizovat jeho efektivitu, někdy ale ani to nestačí, pokud chcete opravdu ušetřit. V případě, že po porovnání cen plynu dospějete k závěru, že váš dodavatel má solidní podmínky a ceník, přistupte k výměně kotle.

Jaký kotel zvolit?

V dnešní době jsou na rozdíl od klasických atmosférických plynových kotlů mnohem více instalovány kondenzační kotle. Kondenzační kotel je mnohem úspornější, někdy až o 30 % oproti klasickým kotlům. Od atmosférických kotlů je odlišuje to, že využívají i tepla z vodní páry spalin. Tím pádem potřebují ke svému provozu méně plynu a při správném používání výrazně šetří spotřebu energie. Ať už však zvolíte jakýkoliv kotel, hlavním parametrem, podle kterého se musíte rozhodovat, je jeho výkonnost. Málo výkonný kotel zkrátka nedokáže byt či dům dostatečně dobře vytopit, zatímco zbytečně příliš výkonný kotel má tendenci přetápět. Poraďte se vždy dopředu s odborníkem, který vám pomůže váš výběr kotle optimalizovat.

Na co si dát pozor při instalaci kondenzačního kotle?

Zejména v bytech, které nemají samostatnou technickou místnost, je nutné si dávat pozor na to, kam plyn umístíte. Kondenzační plynový kotel ke svému fungování potřebuje napojení na odtah spalin a přívod vzduchu. Většinou se k tomuto účelu využívá komínová šachta, do které se nainstalují polypropylenové trubky pro oba účely. Ve stejné místnosti by však už neměl být nainstalován další spotřebič, který odsává vzduch. Proto i když mají kondenzační kotle relativně tichý chod, se nedoporučuje jejich instalace v kuchyni, kde by digestoř mohla narušovat komínový tah a zanášet komín nečistotami z vaření.