Stylová kráska ve vaší kanceláři? Kancelářská židle!

Na tom, mít stylovou krásku ve své pracovně nebo v kanceláři, už dávno nic není, naopak. Pokud si vyberete kancelářskou židli, která je nejen stylová, pohodlná, ale i zdravotně nezávadná, nikdo vám nemůže nic vyčítat. Máte sedavé zaměstnání, nebo home office? Pak se vám rozhodně vyplatí vybrati si opravdu kvalitní kancelářské křeslo, díky kterému se budete cítit skvěle i po několika hodinách sezení u vašeho pracovního stolu.

Jak vybrat ideální kancelářské křeslo? Na to se podíváme v tomto článku. V první řadě je třeba si uvědomit, kolik hodin denně v kancelářském křesle trávíte. Pokud je to více než 6 hodin, automaticky se stává vaším pracovním nástrojem a rozhodně se vám vyplatí do něj investovat a koupit si opravdu kvalitní křeslo. Nejen poměr mezi kvalitou a cenou, ale také materiál a možnosti nastavení, jsou dalšími důležitými aspekty při výběru vašeho ideálního kancelářského křesla.

Každé kvalitní kancelářské křeslo by mělo mít dynamické sezení. To znamená, že by mělo mít jednotlivé části nastavitelné. Opěradlo by mělo mít vyplněnou bederní část zad. Výška sedací plochy by měla být přibližně o 2,5 cm vyšší než úroveň podkolení rýhy a ruce při sezení by měly svírat pravý úhel.

Na www.hawaj.cz můžete vybírat z několika typů i barev kancelářských křesel, od klasických, přes designové kousky, po křesla, která mají design sedaček v závodních autech. Všechna kancelářská křesla Hawaj výše uvedené aspekty splňují a hlavně je nyní pořídíte je za bezkonkurenční ceny.

Jedním z nejprodávanějších a nejoblíbenějších křesel, které se navíc hodí do všech interiérů, je kancelářské křeslo Hawaj Nürburg Racing Design. Toto křeslo má design sportovní sedačky v závodním autě. Je ergonomicky tvarované, detailně propracované, vyrobené z velmi kvalitních materiálů. Má polstrované područky, které lze snadno sklopit, vypolstrovaný sedák i zádové opěrky a stabilní základnu z nylonu.

Toto křeslo do kanceláře vám umožní maximální pohodlí. Mimo jiné se na něm můžete pohoupat, v dané pozici si křeslo zaaretovat a jednoduše odpočívat. Jeho nedílnou součástí je také podhlavník, který ocení zejména vaše krční páteř. Samozřejmě si také můžete plynule nastavovat výšku křesla, a to díky vzduchovému zvedáku. Křeslo také disponuje bezpečnostními zdvojenými kolečky z tvrzeného plastu a certifikátem SGS. Nejen tuto stylovou krásku, ale i mnoho dalších designů najdete na Hawaji momentálně za bezkonkurenční ceny, tak si vyberete svůj styl a udělejte si v práci opravdovou hawaj.