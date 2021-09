TOP 3 siluety adidas tenisek, které nutně potřebuješ

Komerční sdělení

Tenisky značky adidas patří k těm nejprodávanějším teniskám vůbec. Víš, bez jakých modelů se v botníku rozhodně neobejdeš? Přečti si následující řádky a dozvíš se to.

1. adidas NMD

Potřebuješ tenisky, se kterými ráno oběhneš všechny schůzky, v práci ti dodají pořádnou oporu a energii na náročném meetingu a večer tě povzbudí na drinku s kámošem nebo tvojí drahou polovičkou? Zkus adidas NMD. Model adidas NMD je teniska vytvořená přímo pro nomády a lidi, kteří jsou stále v jednom kole. Je technicky přizpůsobená na běh a její síla se skrývá především v podrážce se zabudovanou technologií BOOST. Technologie BOOST je složená z tisíců mikročástic, tlumící každý dopad a zároveň tlumenou energii přenáší do následovného odrazu. Nejen proto se staly tenisky adidas NMD tak populární - kombinují totiž zážitek z maximálního pohodlí a zároveň stylový vzhled.

2. adidas Stan Smith

Tenisky, které spatřily světlo světa v roce 1973 byly původně určeny pro tenisovou legendu Stan Smitha. Jak jistě víš, tenis je velice elegantní sport, a tak se vzhled tenisek musel hodit na kurt i ke Stanovi. Výsledkem je bílá barva, jednoduché linie a nízký střih, jenž si oblíbil celý svět. Není proto divu, že je na ulici potkáš ke všem různým outfitům, protože se hodí jak k džínům a mikině, tak k formálnějším chino kalhotám se sakem nebo pro dámy k plisované sukni s halenkou a na trhu je najdeš ve všech různých provedeních a barvách. adidas Stan Smith jsou zkrátka ideální teniskou nejen na léto, ale téměř na celý rok, když nepočítáš závěje sněhu.

3. adidas Forum 84

Tenisky adidas Forum 84 sednou i těm největším teniskovým gurmánům. Poprvé vyšly v roce 1984, v upravené verzi poté v roce 1990, a i dnes se adidas Forum představují v plné síle. To, co tě nejvíc na tenisce zaujme je její univerzální design, skvělé barevné odstíny i komfort od malíčku až po patu a samozřejmě ikonické tři pruhy, bez kterých by to nebyla ta správná adidas silueta. Kouzlo tenisky adidas Forum tě opravdu uchvátí, protože jen hořko těžko najdeš siluetu, se kterou v ulicích uděláš tolik parády za pár peněz!

adidas začal podnikání zejména s teniskami na sport, a tak dává smysl, že velký podíl svého produktového portfolia věnuje i běžeckým teniskám, které jsou vybaveny těmi nejnovějšími a inovativními technologiemi pro skvělé běžecké výsledky. Schválně se o tom přesvědč také v článku, jak vybrat běžecké boty.

