U hotovostních půjček se zajímejte především o poplatky navíc

Půjčky v hotovosti jsou většinou rychlé a máte peníze k dispozici k jakémukoli účelu, ovšem tento způsob vypůjčení si peněz by se také mohl pořádně prodražit. Hotovostní úvěry je třeba také v hotovosti splácet, přičemž zaplatíte nejen vypůjčenou částku, ale k tomu přibudou ještě poplatky. Jedná se o poplatek za vyřízení a čerpání peněz, navíc ještě další poplatky za každou splátku na ruku. Zjednodušeně řečeno za poskytnutí úvěru, kterým můžete financovat cokoli, zaplatíte vyšší úrokovou sazbou a navíc i poplatky.

Nebankovní půjčky

Hotovostní půjčka je pokaždé nebankovním a neúčelovým úvěrem. Tento typ půjčky byste v bance hledali marně. Pokud se rozhodnete pro nebankovní hotovostní půjčku, musíte si předem porovnat výši úroku a poplatků, které jsou zahrnuty v RPSN (roční procentuální sazbě nákladů). Po hotovostní půjčce se budete poohlížet nejspíš v případě, že potřebujete rychle peníze na ruku, nemůžete čerpat (například z důvodu exekuce) peníze ze svého účtu nebo třeba vůbec nemáte běžný účet sjednaný. Právě proto jsou k dispozici nebankovní společnosti, nabízející hotovostní úvěry.

Samotný výběr vhodné hotovostní půjčky je krok, který musíte důkladně zvážit. Některé společnosti dokonce nabízejí hotovostní úvěr s dodáním až k vám domů, počítejte však s tím, že takovou nadstandardní službu si zaplatíte. Takže sice ušetříte čas, který byste jinak strávili cestou na pobočku a vyřizováním úvěru, ovšem čeká vás další poplatek. Stojí to za to? Zajímavou variantou vyřízení půjčky je sjednání online.

Jaké poplatky vás čekají?

Všechny poplatky, které se k půjčce vážou, vidíte ve výše zmíněné RPSN. Jedná se nejčastěji o poplatek za uzavření smlouvy, za poskytnutí úvěru, za vedení účtu, za správu úvěru, za pohyby na účtu a pojištění schopnosti splácet. Proto je třeba pečlivě tyto údaje porovnat a vybrat si půjčku, která bude s ohledem na nejnižší RPSN pro vás nejvýhodnější. Uvedené poplatky totiž platíte bez ohledu na to, zda bude půjčka splacena v průběhu několika týdnů nebo bude její splácení trvat třeba celý rok.

Půjčit si od lidí

Půjčit si od lidí například na Zonky? Tento způsob řešení finanční situace se v poslední době stává stále populárnějším. Výhodou takové půjčky typu P2P (peer-to -peer) je velice rychlé vyřízení půjčky, které trvá řádově jen několik minut. Navíc je možné vše vyřídit velmi pohodlně online. Pokud budete mít možnost splatit půjčku ještě před dohodnutým termínem, nebude s tím žádný problém a v neposlední řadě je tu i nízká úroková sazba, která začíná už od 2,99 %.

Co nabízí Provident?

Jedná se o velmi zajímavou půjčku, o kterou se vyplatí zajímat podrobněji. Můžete si vypůjčit až do výše 130 000 korun a peníze budete mít na účtu do 48 hodin od podpisu smlouvy. Provident nabízí i první půjčku zdarma a má volitelnou délku splatnosti, důležité je také to, že se jedná o prověřený finanční produkt.

Půjčku od Provident můžete použít například na nákup automobilu, elektroniky, vybavení domácnosti nebo i na splacení dluhů. Splatnost je možné nastavit podle vašich možností v rozmezí 3 až 36 měsíců. Poplatek za poskytnutí činí 500 Kč a poplatek za vedení účtu je od 2,4 %. Předčasné splacení půjčky je u Provident také zpoplatněno.

S výše zmíněnými tipy pro vás bude výběr výhodné a ideální půjčky snadný. Stačí pouze přemýšlet, vše si srovnat a zbytečně na peníze nespěchat.