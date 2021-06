U investicí do nemovitostí může platit známé: Není všechno zlato, co se třpytí

Komerční sdělení

Foto: www.zlate-mince.cz

Do čeho dnes investovat? Rozhodně platí, že investovat musíme. Peníze ležící na bankovním účtu totiž bez skrupulí požírá inflace. Jsou však skutečně nejlepší investicí nemovitosti?

Mnozí dnes v slepé důvěře tomu, co se píše v novinách a říká v televizi, investují do nemovitostí. Nemusí to však být nejlepší volba. Investovat do nich je vhodné pouze pro lidi s volnými miliony. Rozhodně si na podobnou investici nelze půjčovat. Samozřejmě nákup vlastního bydlení je jiná věc, ale půjčovat si kvůli zdánlivé investiční příležitosti se finančně nevyplatí.

Problém je též v aktuální ceně nemovitostí

Lidé je nakupují, protože se bojí jejich dalšího zdražování. Tato panika je u lidí, kteří plánují nákup bydlení, poměrně pochopitelná. Opět ale nemá být motivací k tomu, abychom nakupovali nemovitosti pouze jako investici. Minimálně se do nich neoplatí investovat veškerý kapitál. Odborníci dnes doporučují do nemovitostí investovat maximálně 30 % volných finančních prostředků. Guvernér ČNB, Jiří Rusnok, varoval, že jsou dle něj nemovitosti cenově nadhodnoceny již o 25 %. Takže pozor, zlatou kartou mezi vašimi investicemi, na kterých chcete vydělat, nebo se alespoň ubránit inflaci, pravděpodobně nebudou.

Po jakém zlatu tedy sáhnout?

Můžete to vzít doslova: prostě po zlatu. Pouze ne po jakémkoliv, ale po investičním. Investiční zlato v podobě zlatých slitků (zlaté cihly) a investičních zlatých mincí je jediné, které se hodí jako investice. Jeho cena se odvíjí od aktuální ceny zlata jako komodity a je osvobozeno od DPH.

Měli jste až doposud pocit, že zlato je jenom pro bohaté? Rozhodně není. Hodí se i jako zcela běžná investice pro lidi s normálním zaměstnání a standardními příjmy. Investovat se do něj dá v řádu tisícikorun. To znamená možnost investovat klidně něco z každé výplaty, nebo třeba z každého jiného většího příjmu.