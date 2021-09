V čem má navrch online kasinový byznys před kamennými provozovnami?

Komerční sdělení

Foto: ©MarkoAliaksandr/Fotky&Foto

V tomto článku se podrobněji podíváme na nepřehlédnutelnou změnu struktury rozložení sil v casino byznysu - trendem poslední doby je totiž citelný přesun casin a hráčů hazardních her z offline prostředí do online světa.

Sledovat to lze například na tom, že počet kamenných provozoven za poslední 4 roky výrazně klesl, a naopak online herny lákají stále čím dál tím více nových hráčů. Vyjma toho, že tento trend lze sledovat napříč celou společností a prakticky vše se postupně začíná přesouvat do online prostoru - jedná se zkrátka o jakýsi úděl dnešní doby - tak existují i další pádné důvody, proč lidé dávají stále častěji přednost hraní automatů, rulety, blackjacku a dalších oblíbených her v online casinech před kamennými provozovnami.

A právě následující řádky budou věnovány největším benefitům a vymoženostem, jež vám mohou online casina nabídnout.

Díky čemu jsou online casina tak populární?

Jedním z důvodů, proč online casina vycházejí z měření sil s kamennými hernami v posledních letech vítězně, je například širší a pestřejší nabídka casino her. Online herny totiž nejsou nikterak limitovány prostorem, tudíž si mohou dovolit mít ve svém portfoliu daleko větší množství zajímavých her. Navíc hry se mohou díky tomu, že nepotřebují žádnou fyzickou demontáž, i častěji obměňovat. V online casinech tedy na vás čeká ještě o poznání větší porce zábavy.

Co rovněž přilákává do online casin spoustu nováčků jsou demo verze her, které hráčům umožní si zahrát casino hry jen na zkoušku - populární jsou zejména hrací automaty zdarma. Proč si vyzkoušet hraní zdarma? Očividnou výhodou je to, že díky tomu nemusíte riskovat své vlastní finanční prostředky. Zároveň vám demo verze her dají jedinečnou možnost se seznámit s principy a pravidly dané hry. Nic takového kamenné herny neumožňují.

Hrát můžete prakticky kdykoliv a odkudkoliv

Velkým lákadlem je i rychlost, s jakou mohou hráči začít hrát v takovémto casinu. Zkrátka stačí, když si otevřou prohlížeč, do adresního řádku zadají své oblíbené online casino, a následně se už jen přihlásí, pokud tedy mají vytvořený účet, a hraní může začít! Nečekají tedy na vás žádné zdlouhavé cesty do kamenné herny, abyste si mohli zahrát nějakou z vašich oblíbených casino her.

Prostě vaši online hernu máte po ruce opravdu kdykoliv, kdy se vám zamane. Stačí vám k tomu mít pouze aktivní připojení k internetu a notebook, počítač, tablet či mobil. Pro mobily a tablety jsou navíc k dispozici vyjma speciálních mobilních verzí stránek i casino aplikace. Hrát tudíž můžete třeba při cestě vlakem z práce či po večerech z pohodlí vašeho obýváku - zkrátka kdykoliv, kdy budete chtít zahnat nudu.

Nepřijdete o kontakt s dalšími hráči, navíc máte možnost získat zajímavé bonusy

Naopak jakožto nevýhoda online casin se může jevit ztráta osobního kontaktu s ostatními hráči, avšak pouze na první pohled, neboť online herny vám umožní se potkávat s dalšími hráči v multihrách. Jedná se o hry pro více lidí, v nichž lze s nimi komunikovat v reálném čase a též vidět třeba to, jak sázejí a jak se v daných momentech rozhodují.

Poměřit síly s ostatními milovníky online hraní můžete i v různých turnajích. Nejrozšířenější jsou turnaje v automatech, jež si lze zahrát kupříkladu v casinech Tipsport Vegas a Chance Vegas, avšak narazit se dá i na turnaje v blackjacku.

V neposlední řadě nesmíme zapomenout ani na tučné bonusy za registraci či různé akce, jež se pravidelně v online casinech konají - i toto se řadí mezi hlavní důvody, proč teď tyto herny tolik frčí. Velkým lákadlem jsou zajisté i progresivní jackpoty, jež nechybí v nabídce žádného populárního českého casina.

Tipy na kvalitní casina

A právě oblíbená česká casina, která v konkurenčním prostředí obstávají nejlépe, budou předmětem dalších řádků, kde si je v krátkosti představíme:

Tipsport Vegas

Licencované casino od Tipsportu má v nabídce bezmála 400 her. V jeho repertoáru nechybí ty nejlepší hry od předních dodavatelů - NetEnt, e-gaming či Play'n GO. Stejně tak si můžete vyzkoušet hraní zdarma v demo režimu. Třešničkou na dortu je pak až 25tisícový vstupní bonus.

Chance Vegas

I v případě Chance Vegas atakuje počet casino her hranici 400, bohatá je zejména nabídka hracích automatů, a rovněž nechybí možnost si všechny hry bezplatně vyzkoušet. Co se týče dodavatelů her, tak mezi ně patří kupříkladu Kajot Games, Synot Games nebo Microgaming. Hráče této online herny mohou potěšit i štědré bonusy a pravidelné promoakce.

Fortuna casino

Své výše zmíněné konkurenty strčí casino od Fortuny do kapsy, minimálně co se týče šíře portfolia, neboť nabízí téměř 500 různých her. Ani tu nechybějí oblíbené automaty z dílny NetEnt, SYNOT Games či Kajot Games. Kladem jsou bezesporu jednoduché stránky casina, jež umožní i úplným začátečníkům se snadno zorientovat v této online herně. O nic horší tu není ani uvítací bonus, ba právě naopak - aktuálně je poskytován casino balíček až do výše 50 000 Kč.

I v online casinech myslete především na zodpovědné hraní

Pozor však na to, že online prostředí může svádět k delšímu hraní, je totiž otevřeno nonstop. Proto si vždy před hraním stanovte časové a též finanční limity. Svou hru byste měli mít vždy maximálně pod kontrolou. Nehrajte, když jste unavení, a taktéž pokud jste nemocní nebo pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek. Nepovažujte hraní za rychlý způsob zbohatnutí. Cílem by měla být zábava, odreagování se a ne hraní jako způsob výdělečné činnosti.

Vloni byl spuštěn registr osob se zákazem hazardu, kde je podle serveru ceska-justice.cz zapsáno již více než 200 tisíc lidí. Při nezodpovědném hazardování se na něm může objevit bohužel opravdu každý, i vy. Proto jakmile budete mít pocit, že se vám hraní vymyká z kontroly, tak se nebojte si raději vyhledat odbornou pomoc.

18+ Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost!