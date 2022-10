V IT se dá prorazit i bez diplomu z VŠ, dokazuje příběh Silvie

Komerční sdělení

Ještě před rokem ji žádná zářná budoucnost nečekala. Přivydělávala si ve fastfoodu a připravovala se na maturitu. Jasno už ale měla v tom, že vychovatelkou v mateřské školce se stát nechce. „Přála jsem si jednou mít vlastní byt a práci, která by mě bavila. Nechtěla jsem žít od výplaty k výplatě,“ vysvětluje Silvie Walla, co ji přimělo k odstartování kariéry v IT. Po střední škole rovnou nastoupila do bootcampu, kde se z ní stala programátorka.

Přitom ani zdaleka není sama, kdo v současnosti místo pokračování ve studiu na vysoké škole míří do IT bootcampu. „Univerzita nepřipadala v úvahu. Nechtěla jsem totiž ztrácet čas školou, kde by mi vnucovali příliš mnoho teorie a bylo by zde málo praxe,“ vysvětluje Silvie Walla a doplňuje: „Navíc já někdy potřebuji něco vysvětlit osobně. Na vysoké bych byla součástí davu. Seděla bych v obrovské posluchárně a bála bych se ozvat. Proto jsem usoudila, že bootcamp Green Fox Academy bude lepší variantou. Kromě toho jsem před nástupem do kurzu Junior programátora s programováním neměla žádné zkušenosti.“

To však v případě bootcampu není překážkou. Osnovy jsou poskládány tak, aby se i úplní laici naučili pod vedením mentorů programovat. „V našich kurzech se běžně potkávají studenti s různými znalostmi. Někteří nikdy předtím kódovat nezkoušeli. Další jsou samouci, kteří se v určité chvíli zasekli, a pár z nich už má za sebou i několik IT kurzů. Jenže se nedokázali dostat na takovou úroveň, aby uspěli na trhu práce,“ říká Pavla Araudo, ředitelka vzdělávání v bootcampu Green Fox Academy, a dodává: „I když na začátku jsou v jejich znalostech určité rozdíly, postupem času se srovnají.“

Nedostatek lidí přiměl firmy spolupracovat s organizátory kurzů

V Česku podle odhadů chybí na 30 tisíc IT specialistů a firmy tak mají velké problémy obsadit volná pracovní místa. Klasický nábor je drahý a často nepřináší potřebné výsledky. Proto se mnohé společnosti rozhodly zvolit jinou cestu a začaly přímo spolupracovat s bootcampem. „Jde o několik desítek firem. Jsou to nadnárodní korporace, ryze české firmy i startupy,“ potvrzuje Pavla Araudo. Tato spolupráce je pro podniky výhodná v tom, že mohou ovlivnit výuku a také mají přednostní právo nabídnout absolventům bootcampu zaměstnání. Pro studenty to pak znamená dvě věci. Zaprvé, učí se technologie, které jsou na trhu práce aktuálně nejžádanější. Zadruhé, Green Fox Academy jim může dát garanci pracovního umístění v oboru.

4,5 měsíce stačilo Silvii na to, aby se naučila programovat

O tom, jak vše funguje, se přesvědčila Silvie Walla, která absolvovala Super intenzivní kurz Junior programátora. „Byla jsem až překvapená, kolik jsem se toho za tak krátkou dobu dokázala naučit,“ prohlašuje a spokojeně dodává: „Jsem si jistá, že rozhodnutí absolvovat bootcamp bylo jedním z nejlepších, které jsem v životě udělala. Stálo to za to! Můj pracovní den teď začíná tím, že se rozhoduji, zda půjdu do kanceláře, nebo jestli zůstanu na home office.“ Krátce po dokončení kurzu ji Green Fox Academy zajistila místo junior developerky ve společnosti CES EA, která se věnuje digitalizaci českého státu a průmyslu.

V IT se mohou prosadit i „neprogramátoři“

Firmy v současnosti nehledají pouze vývojáře. Potřebují i další specialisty a mnohé z těchto pozic nevyžadují znalosti programování. Pokud přemýšlíte o změně oboru a rekvalifikace do IT, vyzkoušejte kariérní kompas, který najdete na stránkách bootcampu Green Fox Academy. Ukáže vám směr a doporučí specializaci, která bude nejvíce sedět vaší osobnosti a také bude odpovídat vašim očekáváním.

Jestli preferujete něco lehčího pro začátek nebo si na práci s kódem nevěříte, zkuste kurz Salesforce specialista. Díky němu se budete moci v IT ucházet o tři různé pozice, a to konzultanta, administrátora či analytika. Jako absolvent kurzu se stanete držitelem mezinárodně uznávané certifikace Salesforce Certified Administrator.

Máte-li logické a analytické myšlení, nebojte se a jděte rovnou do kurzu Junior programátora. Při intenzivním denním studiu se naučíte programovat za 4,5 měsíce, při volnějším tempu a učení po večerech a víkendech pak za měsíců deset. Tato varianta je ideální, pokud se rozhodnete rekvalifikovat při zaměstnání. Pokud vám chybí peníze, můžete začít splácet školné až po nástupu do nové práce, a to ve flexibilních splátkách. Na zaměstnání navíc dostanete garanci. Jestliže do šesti měsíců po absolvování bootcampu nebudete mít místo v IT, vrátí vám celé školné zpět.

Začínáte přemýšlet o své budoucnosti v IT? Tak neváhejte a přihlaste se do nejbližších kurzů a už na jaře 2023 můžete nastoupit do nové práce v perspektivním oboru!