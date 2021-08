Vášeň, která nejde sdílet

Komerční sdělení

Být úplně dospělý člověk a sbírat autíčka může pro lidi, kteří k tomu nemají sebemenší náklonnost vypadat divně, ale zdaleka to není znak nezralosti. Když se vás někdo zeptá, jestli máte nějaký koníček, odpověď bude pravděpodobně „ano“ a může to být cokoli. Od sportu nebo hudby až po malování, jízdu na koni nebo pečení, ale koníček může být také sbírání věcí. Mezi námi existují i sběratelé, přímo hromaditelé opravdu čehokoli, ti ale mají nemoc a ta patří pod obsedantně kompulzivní choroby.

Člověk, který je sběratel, není blázen. Za sběratele blázna už můžeme (ale nemusíme, i toto je husarský kousek) považovat toho, kdo vlastní tisíc podtácků pod pivo nebo je majitel největší sbírky ubrousků leteckých společností. Jeho cíl je jediný: chce být zapsán v Guinnessově knize rekordů. Modely autíček zase sbírá ten, který je nadšencem do aut, ale nemůže mít obrovskou garáž plnou aut jako kdekterá hollywoodská hvězda. A proto ho těší, když může mít všechny, sice v menší velikosti a s dostupnějšími cenami. Nemá to co dělat s nemocí, která je těžko léčitelná a tou je patologické shromažďování, které je charakteristické nadměrným sbíráním a hromaděním věcí a neochotou nebo neschopností je vyhodit. Sbírání autíček nebo čehokoli nemocí není.

Proč máš stále hračky?

Odpověď je jednoduchá … Sběratelství autíček je o přesunutí vášně pro reálné osobní dopravní prostředky, na auta přímo do dlaně, ale se všemi detaily! V dnešní době internetu se dá sehnat opravdu všechno a i to pudí modeláře a sběratele plastikových nebo kovových modelů autíček k tomu stále lepit a sbírat dál. Někoho napadne: „Proboha a co s tím děláš?! Odpověď je jednoduchá - zkusíme vniknout do nitra sběratele. Ve velmi detailním modelovém autě dokážete porozumět jednotlivostem auta, které nemůžete mít před sebou, a to způsobem, který video z YouTube nemůže ukázat…Model autíčka také velmi dobře funguje jako dekorační předmět pro váš domov. Pěkný model auta může zrcadlit vaši osobnost ve vašem obývacím pokoji, v ložnici a dokonce i ve vaší garáži.

Existují modely pro kutily neboli modeláře vyráběné známými značkami jako Tamiya a Revell (a další), které prodávají díly kompletního modelu a samozřejmostí je návod k použití. Malování, lepení, řezání a přizpůsobování částí jejich modelů je pro někoho velkým hobby. Z několika stovek dílků ke slepení může vzniknout dokonalá replika závodního auta (například auto po závodě formule 1 s prachem, škrábanci, použitými pneumatikami a dokonce rozbitými součástmi), filmové auto anebo staré a zrezivělé auto.