Včasným nákupem skipasů ušetříš desítky eur. Nezapomínej na cestovní pojištění

Plánujete zimní dovolenou s lyžováním a přemýšlíte, jak ušetřit nějaké peníze? Zkuste změnit zvyklosti a začít hledat nikoliv podle destinace nebo ubytování, ale podle skipasů. Pokud je objevíte včas, dají se koupit za méně peněz než obvykle. Ubytování lze za dobrou cenu sehnat téměř vždy, vstupenku na sjezdovku už méně.

Nákup s předstihem = levnější skipas

Klíčem ke koupi výhodných skipasů je hledání s předstihem. Čím dřív se začnete poohlížet, na tím výhodnější ceny jste se schopni dostat. Levnější skipasy nabízí na svých internetových stránkách samy lyžařské resorty, především pak existují speciální weby, které se, podobně jako je tomu u letenek, soustředí na koncentraci výhodných skipasů. Například na Skipasomat.cz naleznete levné skipasy pro areály v Česku, na Slovensku, v Itálii i pro lyžování v Rakousku. Dalším takovým webem je Gopass.cz.

Nechávat nákup skipasů na poslední chvíli v cílové destinaci je pro vaši peněženku to nejhorší, co můžete udělat. Možná je to pohodlnější a méně rizikové, ale neušetříte ani cent. Ceny pro lyžování Francie, Itálii a Rakousko jsou v hlavní sezóně velmi podobné. Za 1 den zaplatí dospělí mezi 50 a 60 eur, třídenní skipas vás vyjde na 130–160 eur. Když nakoupíte předem, ušetříte několik eur, v případě delších permanentek až několik desítek eur.

Další tipy, jak na skipasech ušetřit

Pokud cestujete s rodinou, zaměřte se na rodinné skipasy. Když se vám nechce nic plánovat, budou vám vyhovovat lyžařské zájezdy se skipasem, kdy se nemusíte o nic starat a skipas vám v rámci celkové ceny vyjde taktéž levněji než samostatně. Důležité je v každém případě hledat a porovnávat a nespokojit se s první nabídkou, která vypadá výhodně. Za menší peníze se lyžuje přes pracovní týden, zato o víkendech a svátcích si připlatíte.

Nezapomeňte na cestovní pojištění

Z České republiky je nejpohodlnější vyrazit na lyže do Rakouska. Lyžařská střediska, jako jsou Zell am See, Kitzbühel či Dachstein, jsou jen pár hodin od hranic. Pro delší dovolenou jsou krásné také francouzské Alpy. Ať už se vydáte lyžovat kamkoliv, nezapomínejte na cestovní pojištění s dobrými parametry. Nikdy nevíte, co vás na lyžích potká, a mít jistotu, že se vám dostane kvalitní lékařské péče a nezaplatíte za to veškeré své úspory, je vždy dobré. Pro srovnání parametrů jednotlivých pojištění použijte srovnávač Top-Pojištění.cz.