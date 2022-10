Velký průzkum: Nejčastějším důvodem pro rekvalifikaci do IT je vyhoření

Komerční sdělení

Foto: greenfoxacademy.cz

V původní profesi někteří brali měsíčně i přes 70 tisíc korun, přesto se ji rozhodli opustit. „Pocit vyhoření uvádí jako důvod pro změnu oboru 35 % našich studentů,“ říká Pavla Araudo z Green Fox Academy. Velký průzkum mezi nováčky v IT také ukázal, že přes 40 % z nich plánuje v budoucnu pracovat v zahraničí.

Asi největším překvapením, které průzkum přinesl, byl důvod rekvalifikace. Hlavní motivací není vidina nadprůměrného výdělku a bohatých benefitů. Mnozí z těch, kteří prošli bootcampem, už předtím vydělávali poměrně slušně. „Téměř 23 % z nich bralo měsíčně 40 a více tisíc korun. Výjimkou nejsou ani lidé s příjmem nad 70 tisíc,“ poznamenává Pavla Araudo, ředitelka vzdělávání v bootcampu Green Fox Academy, který pomáhá lidem začít novou kariéru v IT v průběhu několika měsíců. Příčina, proč tito lidé opustili původní práci, je pocit vyhoření. „S ním k nám přišlo 35 % studentů. I když měli dobrou práci, potřebovali změnu. Cítili, že v původní profesi narazili na svůj strop, neměli kam dál růst a tato stagnace je deprivovala,“ poznamenává Pavla Araudo.

Z manažera v KFC se stal programátor

To byl i případ Lukáše Kubce, který dříve zastával vysokou manažerskou pozici v síti fastfoodů KFC. „Začínal jsem jako řadový zaměstnanec jedné provozovny a během 13 let jsem se vypracoval nahoru. Měl jsem na starosti několik týmů lidí,“ vypráví. Jenže časem se dostavilo vyčerpání. „Myšlenky na rekvalifikaci se mi už nějaký čas honily hlavou. Pak přišly zdravotní komplikace a já nemohl pracovat. V tu chvíli jsem se rozhodl pro změnu,“ svěřuje se. Jakmile se uzdravil, odešel z práce a nastoupil do kurzu Junior programátor. Po dokončení bootcampu mu Green Fox téměř okamžitě zajistil místo v IT. „Nyní pracuji na projektu a v technologii, která mě hodně zajímá. Navíc jsem ve firmě, jejíž vnitřní kultura a nastavení mi jsou blízké a vyhovují mi, za což jsem vděčný,“ pochvaluje si front-end vývojář ze společnosti Mibcon.

Zdroj: greenfoxacademy.cz

Svého rozhodnutí nelitují, v IT chtějí zůstat

Spokojeno se svým rozhodnutím jít do bootcampu a naučit se programovat je téměř 98 % absolventů. Mají jasno v tom, že v IT chtějí zůstat. Jejich noví zaměstnavatelé si jich patřičně váží. Aby také ne, když na trhu práce chybí přes 30 tisíc ajťáků. I proto mnoho firem začalo napřímo spolupracovat s organizátory rekvalifikačních kurzů a výjimkou není ani to, že se podniky samy aktivně zapojují do výuky. „V našem případě jde o vyšší desítky firem. Jsou to start-upy, české podniky i nadnárodní korporace,“ poznamenává Barbora Wachtlová z Green Fox Academy, která má na starosti umisťování studentů. Právě díky úzké spolupráci s firmami může tento bootcamp jako jediný v Česku garantovat svým absolventům umístění v oboru.

I nováčci dostanou nadprůměrný plat

Ač čerstvě vyškolení ajťáci a ajťačky po 17 týdnech intenzivní výuky nastupují na juniorské pozici, jejich průměrný měsíční plat se pohybuje přes 47 tisíc korun. Za rok či dva už většina vydělává přes 65 tisíc. Poměrně rychlý je i jejich postup na kariérním žebříčku. Po dvou letech je téměř 85 % z nich na mediorní pozici a zhruba 12,5 % dokonce mezi seniory. Nelze se tak divit, že mnozí začnou přemýšlet o práci v zahraničí. „Více než 41 % z našich absolventů by v budoucnu rádo odešlo za prací do ciziny. Nejvíce je láká Rakousko, Německo, Velká Británie, Švýcarsko a země Beneluxu. Máme ovšem i jednu absolventku, která odešla na Island, kde se věnuje vývoji her,“ uzavírá Pavla Araudo.

Zdroj: greenfoxacademy.cz

Pokud cítíte, že se vaše kariéra zadrhla, restartujte ji v bootcampu. V IT můžete prorazit jako programátor i neprogramátor! Přihlaste se do nejbližších kurzů Green Fox Academy a dejte svému životu nový směr.