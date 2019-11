Vibrační plošiny pro efektivní cvičení

Trávíte-li ve fitness centru maximum času, ale kýžený výsledek se stále nedostavuje, je zřejmě něco špatně. Může za to nesprávná technika cvičení nebo chybný výběr cvičícího stroje. Na co se zaměřit, abyste nejen zhubli, ale též se vám vyrýsovalo tělo?

Vsaďte na vibrace

Už jste slyšeli o fitness zařízení, jakým jsou vibrační plošiny? V současnosti patří mezi poptávané cvičební stroje, neboť cvičení na nich je 3× účinnější oproti ostatnímu vybavení posiloven. Co získáte? Pravidelným cvičením na vibračních strojích celkově posílíte tělo, zvýšíte jeho pružnost a koordinaci pohybů. Kromě toho je toto cvičení velmi zdravé pro činnost oběhového systému. Svaly se rovněž lépe prokrvují, urychluje se spalování energie. V čem spočívá princip vibračních plošin? Přenášejí vibrace do svalů, které se následně samovolně stahují a povolují. Dalo by se říci, že napodobují běh či chůzi. Ovšem v takovém tempu, jehož byste nebyli schopni nikdy dosáhnout.

Vibrační stroj do posilovny i domů

Jakou vibrační plošinu vybrat? Zaměříme-li se na typy pro domácí použití, nabídka je skutečně široká. Nejoblíbenější je univerzální vibrační plošina SKY SVP07, jež se postará o vaši formu bez ohledu na věk, zdravotní stav a kondici uživatele. Efektivně odbourá přebytečné tuky, vytvaruje postavu a zrelaxuje unavené svalstvo. Volit můžete mezi 10 cvičebními programy a 3 úrovněmi intenzity cvičení. Integrovaný počítač s LCD displejem je skvělou pomůckou, která vám mimo jiné přesně spočítá spálené kalorie.

Rozběhejte to

Pokud přece jen dáváte přednost skutečnému pohybu před pohybem simulovaným, je pro vás tou pravou volbou běžecký pás. Díky němu se už nemůžete vymlouvat na nepříznivé počasí. Běh je totiž nejlepší aerobní aktivita, při níž dochází k významnému posílení svalstva a kardiovaskulárního systému.