Vícegenerační bydlení a půdní nadstavby jako východisko bydlení

Už tak dlouho sníte o vlastním bydlení, teď možná máte pocit, že se ten sen rozplývá. Úrokové sazby hypoték rostou, ceny bydlení taky. Je vůbec šance si nějaké to vlastní bydlení pořídit? Dosáhnete na něj finančně?

Bydlení s rodiči se zase vrací do módy

Když o někom dospělém slyšíme, že bydlí s rodiči, hned nás napadne, že je to mamánek, který se nedokázal osamostatnit. I to je jeden z důvodů, proč mnozí odmítali bydlet spolu s rodiči i v dospělosti a dali přednost pronájmu bytu. Jenže to společné rodinné bydlení může mít i mnoho výhod, a to včetně těch finančních. Však když se nad tím tak zamyslíte, dřív na společném bydlení více generací nebylo vůbec nic divného, naopak to byla naprosto běžná věc.

Jaké jsou výhody vícegeneračního bydlení?

Aby bydlení dvou a více generací pod jednou střechou fungovalo, musí mezi sebou jednotliví členové mít dobré vztahy, dům nebo byt musí každému nabídnout jak soukromí, tak možnost být spolu.

Co si v dnešní době budeme povídat, když rodina bydlí spolu, mladí ocení, když jim babička nebo dědeček sem tam pohlídají ratolesti, mají kam zajít, když jim chybí třeba cukr a podobně. Zrovna tak si vzájemně mohou pohlídat čtyřnohé kamarády a jiné domácí mazlíčky.

Někdy má každá jednotka vše vlastní, jindy je společná třeba kuchyň, koupelna nebo sklep. V každém případě by ale každý byt měl mít svoje vstupní dveře, které přinejmenším jasně vymezí, kde váš prostor začíná a kde končí. A proč vůbec do vícegeneračního bydlení jít?

Ušetříte finance

Všichni bydlíte v jednom domě, a to v tom vícegeneračním nebo máte třeba půdní vestavbu. Musíte se spolu naučit žít a vycházet, což může být občas náročné, na druhou stranu ušetříte. Bydlení s rodinou vás nebude stát tolik, jako kdybyste bydleli ve dvou samostatných domech nebo bytech. Jednodušší může být i sjednání hypotéky, přece jen bude více žadatelů, tedy i více příjmů. No a o splátku se pak také podělíte.

Než k tomu ale přistoupíte, poraďte se s odborníky. Banky mají různé metodiky, záleží i na tom, čí věk bude pro banku směrodatný. S rostoucím věkem se zkracuje splatnost, hypotéka se může stát i nereálnou. Zásadní tak je vybrat tu pravou banku, u které si hypotéku sjednáte.

Víte, že vícegenerační bydlení může být i dočasným řešením? Když se o náklady podělíte, snáz časem našetříte na skutečně vlastní bydlení.

Můžete si vzájemně vypomáhat

Bydlení s rodinou má výhodu i ve vzájemné výpomoci. Už jsme ji jednou zmínili, rozhodně se ale nevztahuje jen na hlídání dětí nebo zvířecích kamarádů. Společně se pustíte do drobných oprav nebo rekonstrukce, tu uvaří jeden, příště zase druhý. Vypomoci si můžete i s nákupem a dalšími činnostmi.

Bydlení pod jednou střechou je pro někoho fajn i z toho pohledu, že se může postarat o svoje nejbližší. Děti se nemusí strachovat o své rodiče, zda něco nepotřebují nebo zda jsou v pořádku, když jim třeba neberou telefon a bydlí buď na druhém konci města, nebo dokonce na druhém konci republiky. No a rodiče zase ocení, že se ve stáří mají na koho spolehnout.

Vybudujete si vzájemné pouto

Co je krásnějšího než pouto rodič versus dítě? I když se mnohdy na něčem neshodneme, máme odlišné názory, rodinu máme jen jednu. Společné bydlení posílí naše vzájemné vztahy, budete si blíž a dost možná budete mít i větší pocit jistoty.

Kde jsou klady, tam jsou i zápory

Abychom byli fér, je třeba si říct, že bydlení několika generací pohromadě může mít i nějaká ta negativa. Tolerance z obou stran je naprostým základem, bez snahy vyjít si vstříc to určitě fungovat nebude.

Je zapotřebí nastavit si základní pravidla, mezi ně patří třeba to, že navštěvovat se budete po vzájemné dohodě, žádné přepadovky. Dohodnout se musíte i na tom, zda zbytku rodiny nebude vadit nějaký domácí mazlíček, nebudete si zasahovat do výchovy a podobně. Právě to je často důvodem, proč mladí lidé se svými rodiči nebo těmi partnerovými nechtějí bydlet.

Stát se může i to, že se v takovém bydlení nebudete cítit tak úplně svým pánem. Přece jen jste pořád pod drobnohledem rodiny, každý ví, koho jste si pozvali na návštěvu a kdy, což může kromě jiného i trochu narušit vzájemné vztah