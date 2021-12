Vyberte si to nejlepší nástěnné světlo

Komerční sdělení

Foto: Svetla24.cz

Uvažujete o změně? Chcete nasvítit obraz na stěně nebo stěnu samotnou? Přemýšlíte, jaké světlo k tomu bude nejvhodnější? Rozhodně nástěnné svítidlo, která je na trhu v mnoha podobách, a to jak té tradiční, tak i moderní nebo i trochu extravagantní. Je jen na vás, kterou si vyberete.

Proč zrovna nástěnné svítidlo?

Nástěnná světla jsou skvělým doplňkem centrálního osvětlení. Interiér umí opticky zvětšit, když sáhnete po venkovní variantě, hravě osvítí vstupní dveře i terasu.

Nástěnné světlo je univerzální zdroj světla.

Zabere jen minimum prostoru.

Jemně zdůrazní vybrané části místnosti.

Když je umístěné v úrovni očí, promění se v nepřehlédnutelný designový prvek.

Na trhu je v noha provedení a stylech.

Když má nástěnné světlo stmívač, umí navodit jedinečnou atmosféru.

Víte, že nástěnné světlo se hodí do každé místnosti a je ideálním řešením i tam, kde z prostorových důvodů nemůžete mít čtecí lampu?

Zdroj: Svetla24.cz

Jak vybrat to pravé světlo na stěnu?

Nástěnné svítidlo bychom v žádném případě neměli vybírat jen podle ceny a prvního dojmu, jinak se snadno stane, že budete zklamaní. Hodně důležitá je bezpečnost a další parametry jako styl, IP ochrana, bezpečnost atd.

Tip číslo jedna: Dobře zvolte styl

Prvním krokem je rozmyslet si, do které místnosti světlo vůbec vybíráte. Podle toho zvolte styl. Není totiž nic horšího, než když světlo neladí s ostatním interiérem. Typ světla vybírejte i podle toho, co od něj očekáváte.

Pochodňová nástěnná světla vytvoří jemně stoupající stíny a navodí pohodovou atmosféru.

vytvoří jemně stoupající stíny a navodí pohodovou atmosféru. Stěnu rovnoměrně osvětlí světla pro nasvícení stěn bez toho, aby byly viditelné kužely světla

bez toho, aby byly viditelné kužely světla Vaše oblíbené obrazy vyzdvihne nástěnné světlo na obrazy .

. Zapuštěná nástěnná světla šetří místo.

šetří místo. Zásuvková světla zpříjemní dětem usínání.

Víte, že nástěnná světla vypadají líp v páru nebo i větší skupině?

Tip číslo dva: Velikost světla ovlivňuje jeho umístění

Nástěnné lampy jsou zdrojem univerzálního světla, spolu s centrálním světlem umožňují orientaci. Kromě toho dokážou zdůraznit přesně to místo, které potřebujete. Při jejich instalaci je třeba vzít v potaz hned několik věcí.

Většinou se umisťují do úrovně očí nebo těsně nad ní, vliv na to má výška stropu, velikost světla nebo okna a nástěnné dekorace. Myslete na to už při výběru světla.

Tip číslo tři: A co žárovky?

U LED svítidel je řešit nemusíte, mají zdroj světla už zabudovaný. Nebudete tak muset žádné žárovky shánět. Když ale vsadíte na jiné nástěnné světlo, je fajn se podívat na to, jakou žárovku k němu budete potřebovat. Bylo by k vzteku doma zjistit, že sice máte lampu, ale bez žárovky.

Víte, že ideálním řešením jsou i pak LED žárovky, které jsou nenáročné na spotřebu energie a potěší i dlouhou životností?

Zdroj: Svetla24.cz

Tip číslo čtyři: U venkovních světel nepodceňujte IP krytí

Když vybíráte nástěnné světlo do exteriéru nebo do koupelny, pohlídejte si i IP ochranu, tedy ochranu před průnikem vlhkosti i dalších cizích těles. Stupeň ochrany udávají dvě číslice, ta první informuje o ochraně proti průniku cizích těles, ta druhá pak proti průniku kapalin.

Víte, že do exteriéru jsou vhodná světla s IP 44 - IP 68?

Tip číslo pět: Co ještě u nástěnného světla potěší?

Světlo nemusí jen svítit, zvládne toho často mnohem víc. Když bude disponovat senzorem pohybu, rozsvítí se (zhasne) samo, reaguje totiž na pohyb. Když bude mít stmívatelný senzor, samo se rozsvítí, když se setmí.