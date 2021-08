Vybíráte dárek pro muže? Tipy, jak udělat radost elegánům i sportovcům

Komerční sdělení

Foto: Unsplash.com

Tatínek, partner nebo nejlepší kamarád – patřičně obdarovat nejdůležitější muže v životě může někdy vypadat jako oříšek. Pokud chcete opravdu oslnit, sáhněte především po prvotřídní kvalitě. Ať už vybíráte překvapení k narozeninám, anebo k výročí, máme pro vás tipy na dárky, se kterými nešlápnete vedle.

Vybrat perfektní dárek pro muže není tak složité, jak se může většině žen v první chvíli zdát. A pokud obdarovávaného znáte jako své boty, pak je výběr o to jednodušší. Muži si na rozdíl od žen totiž nepotrpí na překvapení ani na gesta s hlubokým významem. Největší radost mají z praktických věcí, které se jim hodí v osobním i profesním životě.

Darujte péči a rozmazlování

Časy, kdy si muži v koupelně vystačili s pěnou na holení, jsou už dávno pryč. Péče o zevnějšek se stala přirozenou součástí jejich každodenní rutiny. S kosmetikou na pěstěný plnovous i hladce oholenou tvář tak zabodujete u gentlemanů i náruživých sportovců. Odvážnější pak mohou vybírat i mezi parfémy pro muže. Pokud chcete obdarovat náročnějšího muže, který si potrpí na kvalitu, vsaďte na niche vůně. Jsou vyrobeny z prvotřídních ingrediencí, které spolu tvoří nezaměnitelnou vůni, jež perfektně doladí mužské charisma.

Zdroj: Unsplash.com

Design, který pozvedne každý den

Designové zboží už dávno není nedostupným luxusem. Přestože si obdarovávaný možná nepotrpí na zvučná jména designových tvůrců, poctivé řemeslo ocení. A protože muži mají rádi praktické dárky, které se jim budou hodit každý den, sázkou na jistotu jsou doplňky, které vyrobily zlaté ručičky českých designérů. Ručně ušitá kožená peněženka, pásek anebo brašna potěší i ty nejnáročnější muže. Kůže je navíc neutrálním materiálem a skvěle tak doladí šatník elegána i městského dobrodruha.

Zážitek jako nezapomenutelný dárek

Lístky na klíčový zápas oblíbeného fotbalového klubu anebo vstupenky na koncert oblíbené kapely udělají radost každému. Pokud hodláte obdarovat muže, který miluje adrenalin, vsaďte na zážitkové dárky, jako je voucher na bungee jumping nebo projížďka ve ferrari. Gurmány zase potěší kuchařské nebo degustační kurzy.

Jestliže chcete udělat radost hned dvojnásobnou, přispějte jménem obdarovávaného na dobrou věc. Může to být příspěvek na čištění oceánů od plastů, adopce slonů v Africe anebo přispějte na projekt, který může změnit život celým generacím – ať už je to stavba studny ve vyprahlé Etiopii, anebo tabule do školy v Zambii. Většina organizací rozesílá dárcům certifikáty s osobním poděkováním, který pak můžete věnovat jako originální dárek.