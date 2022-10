Vytvořte si doma multimediální centrum: Zjistěte, co umí chytrá televize

Komerční sdělení

Foto: electroworld.cz

Máte doma chytrou televizi a pořád tápete, co vlastně všechno umí? Pryč jsou doby, kdy v „telce“ dávali tak akorát Kolotoč. Objevte, co vám moderní televize nabízí a jak si snadno doma zařídíte multimediální centrum.

A co ta televize umí, že je tak chytrá: Objevte nejlepší funkce

Televize vám toho dneska dokáže nabídnout mnohem víc než jen klasické sledování pořadů.

Na rozdíl od tradiční „bedny“ ji totiž můžete připojit k internetu. Tím se vám otevřou nové možnosti a z televize se tak stane multifunkční nástroj, který dokáže nahradit rádio nebo přinést interaktivní prvky do klasického vysílání. Navíc už to není jen pasivní médium, u kterého čekáte, až se začne něco dít. Naopak si to vybíráte sami.

Chytré televize mají také vlastní operační systém (Android TV, Tizen, WebOS, tvOS). Díky tomu nabízí řadu šikovných funkcí a můžete si do nich přidávat aplikace podobně jako do svého telefonu.

Funkce chytré televize

HbbTV – červené tlačítko vám otevře interaktivní prostředí televizích stanic. Díky němu se dostanete třeba do archivu České televize. Případně si zobrazíte bonusový obsah ke svému oblíbenému pořadu, nebo si přečtete zprávy.

vám otevře interaktivní prostředí televizích stanic. Díky němu se dostanete třeba do archivu České televize. Případně si zobrazíte bonusový obsah ke svému oblíbenému pořadu, nebo si přečtete zprávy. Ovládání hlasem nebo gesty – hlasové ovládání nabízí téměř všechny chytré televize. A televize LG jsou ještě o krok napřed. Díky jejich ovladači Magic Remote si oblíbený pořad nebo aplikaci vyberete ještě snáz. Na obrazovce se totiž objeví kurzor a vy tak jednoduše pomocí pohybu ruky ovládáte celou televizi.

– hlasové ovládání nabízí téměř všechny chytré televize. A televize LG jsou ještě o krok napřed. Díky jejich si oblíbený pořad nebo aplikaci vyberete ještě snáz. Na obrazovce se totiž objeví kurzor a vy tak jednoduše pomocí pohybu ruky ovládáte celou televizi. Bluetooth – bezdrátové připojení díky kterému si připojíte k televizi klávesnici, myš, reproduktory, soundbary nebo sluchátka.

– bezdrátové připojení díky kterému si připojíte k televizi klávesnici, myš, reproduktory, soundbary nebo sluchátka. Wi-Fi připojení – snadno se i bez kabelu připojíte ke své domácí síti.

– snadno se i bez kabelu připojíte ke své domácí síti. Ambient mode – například televize Samsung nabízí šikovnou funkci, díky které vaše televize dokonale splyne s interiérem. Stačí si na ovladači vybrat možnost Ambient mode a z televize se stane obraz.

– například televize Samsung nabízí šikovnou funkci, díky které vaše televize dokonale splyne s interiérem. Stačí si na ovladači vybrat možnost Ambient mode a z televize se stane obraz. Připojení dalších zařízení k televizi – i bez kabelu si jednoduše připojíte k televizi mobil nebo notebook a prohlédnete si třeba fotky nebo videa z dovolené.

Na nudu zapomeňte: Jaké aplikace nabízí chytré televize

Svou chytrou televizi si snadno přizpůsobíte podle sebe. Díky bohaté nabídce funkcí si poslechnete oblíbenou hudbu, podíváte se na filmy a seriály nebo si přečtete zprávy.