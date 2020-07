Zdravá výživa, vitamíny, kolagen. Jak na husté a zdravé vlasy?

Každý z nás je jiný, ať jde o povahové, nebo vnější vlastnosti. Na to, jak vypadáme, má vliv naše genetická výbava. Samozřejmě je toto tvrzení pravdivé pouze do určité míry. Změnit vzhled podle vlastních preferencí a představ snad nikdy nebylo tak jednoduché, jako v dnešním světě. Ti, co se narodili s kudrnatými vlasy, mohou mít ze dne na den vlasy rovné a platí to i opačně. Trendy se rychle mění, čemuž se přizpůsobují i kosmetické přípravky a kadeřnické služby. Jedno však platí stále: husté a zdravé vlasy nikdy nevyjdou z módy.

Všechno vychází z našeho nitra

Zdroj: Inca Collagen s.r.o.

Ne nadarmo se říká, že skutečná krása vychází zevnitř. Je nám jasné, že toto rčení nenaráží na fyzické rysy. Přesto je výstižné i v takové souvislosti. Když se snažíme o vylepšení našeho vzhledu, je jen na nás, zda si vybereme rychlé a dočasné řešení, nebo přirozenější a trvalé. Dlouhotrvající změny však vyžadují více než úpravu na povrchu, zevně.

Můžeme používat běžně dostupné kosmetické přípravky, ale většina z nich nám kýžený efekt dodá jen na pár hodin. Růst, kvalita a vnější vzhled vlasů do značné míry souvisí s tím, jak se stravujeme a zda našemu tělu dopřejeme všechny živiny a vitamíny, které potřebuje. Ranní užití kolagenu neznamená mít hřívu jako z reklamy v ten samý den večer. Je to ale určitě vhodnější řešení tehdy, pokud toužíme po dlouhodobé kvalitě, odolné vnějším vlivům. Takový postup nám dokonce nepomáhá pouze při pořízení vysněného vzezření, ale má další různé jiné výhody, například posílení imunity nebo vybudování lepší tělesné kondice.

Dopřejme dobrou chuť i vlasům

Náš jídelníček má obrovský vliv na to, jak vypadáme. Bohužel při výběru stravy máme tendenci myslet pouze na její výhody pro naši postavu. Neměli bychom však zapomenout na to, že nízkokalorické jídlo se nerovná automaticky zdravé jídlo. Pro dosažení estetického a přirozeně krásného vzhledu je důležitá pestrost a vyváženost všeho, co se dostane na náš talíř.

Špenát se kdysi považoval za zdravou, ale ne příliš chutnou zeleninu. Stal se však jednou z hlavních ingrediencí dnešních moderních receptů. Jeho konzumací potěšíme i své vlasy, zejména pokud jsou křehké a snadno se lámou. Látky, které obsahuje - vitamin A, železo, betakaroten, kyselina listová a vitamín C - vyživují nejen vlasy, ale i vlasovou pokožku.

Mezi recepty našich babiček výraz avokádo určitě nenajdeme. Faktem však je, že toto ovoce je plné různých vitamínů. Konzumace avokáda podporuje růst vlasů.

Pro obecnou hydrataci bychom neměli zapomínat ani na jídla obsahující omega-3 a omega-6 mastné kyseliny. Patří sem například tučné ryby, vlašské ořechy a také rostlinné oleje.

Objevte zázrak proti stárnutí: Kolagen

Zdroj: Inca Collagen s.r.o.

Aby naše tělo bylo schopné dodat živiny, minerály a vitamíny i do těch částí těla, které pro přežití nejsou primární, musí jich být v našem organismu dostatečné množství. Detailní monitorování našeho jídelníčku by bylo časově mimořádně náročné, mnohem jednodušší pomoc představují výživové doplňky. Z nich bychom chtěli vyzdvihnout jednu důležitou bílkovinu, kolagen. Inca Collagen působí jako elixír mládí. Určitě jste už slyšeli o jeho příznivých účincích na kůži, ale věděli jste, že je klíčový i při zlepšení kvality koruny krásy? Doporučuje se ženám, které trápí vypadávání vlasů, ale měly by ho užívat i ty, které touží po delším účesu. Kolagen totiž podporuje růst nových vlasů. Při výběru kolagenového výživového doplňku však dávejte pozor na to, aby byl vyroben vhodným způsobem, a to hydrolýzou. Tzv. hydrolyzovaný kolagen je na trhu běžně dostupný například od značky Inca Collagen, která vyrábí 100% mořský kolagen.