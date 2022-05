Zelené dluhopisy jsou chytrou možností, jak zhodnotit peníze

Komerční sdělení

Foto: Pexels

V období nemalé inflace přemýšlí stále více lidí nad investicí svých peněz. Byla by škoda sledovat, jak naspořené peníze pouze ztrácí na hodnotě. Investičních možností je celá škála, některé z nich pouze ochrání před inflací, některé jsou riskantní a některé investice jsou bezpečnou možností, jak si pasivně vydělat. Patří sem i zelené dluhopisy.

Poznejte zelené dluhopisy

Dluhopisy jsou v současnosti jednou z nejpopulárnějších investic, slouží totiž k podporování udržitelné budoucnosti a zlepšování životního prostředí. Zelené dluhopisy jsou emitovány významnými světovými institucemi i významnými technologickými společnostmi, jako je třeba Apple. V České republice vám možnost investice do zelených dluhopisů nabízí společnost UNIPRO Capital a.s., která pracuje na účinné likvidaci komplikovaných odpadů. Společnost konkrétně disponuje technologiemi, které dokáží recyklovat pneumatiky a proměnit je v cenné zdroje, kterých je na trhu nedostatek.

Z pneumatik jsou prostřednictvím pyrolýzy získávány plyn, uhlík a olej. Když se tyto suroviny získají z pneumatik, není potřeba kvůli nim ničit přírodu. Tyto suroviny se prodávají do jednotlivých průmyslových odvětví a tím vzniká společnosti zisk. 2 výrobní zařízení společnosti za rok zpracují až 16 tisíc tun pneumatik. Tato investice vám přinese zhodnocení až 9,5 % za rok a kromě vydělaných peněz budete mít dobrý pocit z toho, že jste podpořili dobrou věc. Jde o bezpečnou investici a prospekt je schválený ČNB. Jak investovat peníze do zelených dluhopisů? Jako první navštivte web společnosti Uniprocapital.cz, kde vyplníte formulář. Společnost se vám brzy ozve a pobere s vámi tuto investici a to včetně její výše. Po zaplacení vám bude zelený dluhopis vystaven. Výnosy z něj můžete vybírat měsíčně nebo půlročně. Jedná se o dvouletou investici a po uplynutí této doby vám budou uložené prostředky vráceny. Nenechte své úspory, aby ztratily na hodnotě a přidejte se k investici, které už využilo už 1500 investorů.