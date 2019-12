Zkraťte si čekání na Ježíška a vyražte na předvánoční pobyt

Procházka osvětleným městech s hrnkem svařeného vína je skvělý způsob, jak si zkrátit čekání na Vánoce. Mnoho měst po celé republice pořádá nádherné vánoční trhy a byla by škoda je během vánočního pobytu nenavštívit.

Vánoce jsou tu co nevidět a je ten pravý čas na to vyrazit s rodinou, partnerem či partnerkou a nebo s kamarády za zábavou a užít si jedinečnou atmosféru adventu. Ubytování v Praze, která září díky vánočním světýlkům ještě o něco více než je obvyklé si zajistěte s předstihem. Za trhy sem míří návštěvníci nejen z celé republiky, ale i ze zahraničí. Vánoční trhy na Staroměstském náměstí jsou jedny z nejkrásnějších, při pobytu v Praze ale nevynechejte ani ty na Smíchově, na náměstí Míru či na Pražském hradě.

Za Prahou nezůstává pozadu ani Brno. Jeho vánoční trhy jsou originální, pohodové a nabízejí mnoho doprovodných aktivit a bohatý kulturní program. Při pobytu v Brně rozhodně ochutnejte místní speciální vánoční nápoje! Ubytování v Brně v období Vánoc je skvělým tipem na romantické překvapení pro partnera či partnerku. Nudit se tu rozhodně nebudete!

Do třetice uvádíme město, které je vánočními trhy proslulé jako žádné jiné. Jde o překrásnou Olomouc. Vánoční trhy se konají na Horním náměstí až do konce roku, a když vás nakupování maličkostí omrzí, můžete vyrazit na Dolní náměstí, kde se nachází kluziště. Pobyt v Olomouci vás v předvánočním čase rozhodně nezklame. Ubytování v Olomouci si můžete rezervovat v některém penzionu v centru, případně využít dostatečné kapacity větších kongresových hotelů v blízkosti nádraží. Kromě trhů nabízí Olomouc i množství památek, které by vám při pobytu v Olomouci neměly uniknout.

Užijte si předvánoční čas v pohodě a s těmi, které máte rádi v krajských městech České republiky!