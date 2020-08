Znojmo nabízí léto plné výhod

Znojmo se rozhodlo rozhýbat cestovní ruch po koronavirové pandemii po svém. Návštěvníky mají přilákat vstupy do nejnavštěvovanějších památek zdarma. Necháte se zlákat i vy?

Znojmo leží v Jihomoravském kraji nedaleko rakouských hranic. V minulosti bylo centrem jihozápadní Moravy. I v dnešní době jde o významné sídlo. Rozlohou je to druhé největší město v Jihomoravském kraji a patří dlouhodobě k nejoblíbenějším cílům na jižní Moravě. Znojmo nabízí gastronomické zážitky, bohatou historii a přírodní krásy.

Památky na každém kroku

Turisty jsem každoročně lákají nejen památky, ale i skvělé víno, které roste všude v okolí. V letošním roce jistě zážitek z města umocní i akce #mastozadax, kdy stačí navštívit některou z vybraných restaurací, kaváren či si rezervovat hotel ve Znojmě a utratit zde předem určenou částku. Odměnou vám bude voucher, který můžete uplatnit jako vstupenku do vybrané památky. Můžete vylézt do výšky 60 metrů na radniční věž a prohlédnout si centrum Znojma pěkně z výšky a nebo se naopak schovat před palčivými slunečními paprsky do znojemského podzemí. To patří k nejrozsáhlejším podzemním prostorám u nás, dokonce se řadí i k unikátům v rámci celé střední Evropy. Měří téměř 27 km a je vytesáno do skály ve 4 patrech nad sebou. Klasickou trasu zvládnou hravě i děti, adrenalinová je pak pro dobrodruhy.

"Zadax”, tedy zadarmo, můžete vyrazit i na exkurzi do znojemského pivovaru a nebo voucher využijte na procházku po centru města s průvodcem.

Pár drobných na vstupné si pak připravte na další významné historické památky. Nejstarší dochovanou stavbou ve městě je rotunda sv. Kateřiny. Je zapsaná na seznam Národních kulturních památek a to zejména díky mimořádně zachovalým středověkým malbám zobrazující přemyslovský rodokmen. Za návštěvu pak stojí i zbytky pohanského hradiště, kostel sv. Mikuláše či znojemský hrad.

Kam na výlet po okolí?

Přírodní a kulturní bohatství najdete i v okolí města Znojmo. Naplánujte si váš pobyt ve Znojmě na více dní a zajeďte se podívat třeba na Malovaný sklep do Šatova či na jednu z nejstarších vinic na našem území do Národního parku Podyjí!

Na dovolenou na jižní Moravě si samozřejmě můžete vzít i kola. Kromě klasických cyklotras, prochází Znojmem i vinařská cyklotrasa, která vás provede po nejvýznamnějších místech znojemské vinařské podoblasti. Na kole můžete také navštívit nedaleké rakouské město Mitterrotzbach či zříceninu hradu Hardegg.