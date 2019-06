Znovu objevená poutní místa

Kostely, kláštery a boží muka již od nepaměti přitahovali davy poutníků. Jak se daří znovuobjeveným poutním místům v Čechách?

Neratov

Neratov je poutním místem, kde vám dojdou všechny slova. Stejně jako bájný Fénix vstal z popela, tak se i místní kostel probudil k životu a nyní je krásným místem k rozjímání. Pokud vás kroky zavedou při putování Orlickými horami na česko-polskou hranici, rozhodně si nenechte ujít návštěvu mimořádně krásného kostela.

Na počátku byl sen a jedna dřevěná soška panny Marie, kterou nechal zhotovit rokytnický farář Christov Grick. K prameni, kde byla soška umístěna se začalo sjíždět více a více osob a prosili o pomoc. Na počátku 18. století byl pak postaven barokní kostel zasvěcený panně Marii. Kostel byl téměř odsouzen k demolici, ale naštěstí pro nás, byl ušetřen, a nyní ho zdobí unikátní skleněná střecha.

Okolní Orlické hory lákají k pěším i cyklovýletům. Pokud byste se do Neratova vydali v zimním období, spojte návštěvu s pobytem v populárním zimní lyžařském středisku Říčky v Orlických horách.

Broumov

O Broumově je v poslední době hodně slyšet a je to dobře. Oblast Broumovska rozhodně má co nabídnout a bylo by škoda se jí vyhýbat. Udělejte si volný víkend a vyražte poznávat krajinu plnou přírodních i kulturních památek. Centrem oblasti je městečko Broumov, které se nachází v Královehradeckém kraji nedaleko města Police nad Metují. Městu dominuje rozsáhlý areál benediktinského kláštera, který v současné době prochází velmi citlivou rekonstrukcí.

Zajímavostí je, že ve sklepení kláštera se nacházejí konzervované mumie z nedalekého Vamberka a v jídelně kláštera můžete obdivovat přesnou kopii Turínského plátna, které bylo nalezeno při rekonstrukci. V klášteře není nouze ani o kulturní program - koncerty vážné hudby, výtvarné výstavy a nebo třeba degustace v místním vinném sklípku jsou tím, co probouzí lehce ospalé příhraničí k životu.

V klášteře Broumov je možné se i ubytovat. V nabídce jsou prosté mnišské cely i klasické pokoje.

Hejnice

Klášter Hejnice zdobí podhůří Jizerských hor. I zde, stejně jako v případě Neratova stála na počátku dřevěná soška panny Marie, která přitahovala davy poutníků. Kostel, který zde stojí, jich dokázal v dobách své největší slávy pojmout až několik tisíc. Odpočinek a novou sílu můžete načerpat přímo v budově bývalého kláštera a nebo se vydejte ubytovat přes kopec do známých lázní Libverda. I zde se totiž poutníci v minulosti nechávali občerstvit pramenem, který nese poetický název „Boží voda". Zkuste to také!

Přejeme vám příjemné putování českou krajinou!