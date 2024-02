close info Profimedia

Alice Maršálková 22. 2. 2024 10:02 clock 3 minuty

Začali jste se nadměrně potit a nevíte, co si počít? Pokud vás pocení obtěžuje a narušuje vám normální život, je to známka nějakého zdravotního problému. Jaké potíže to mohou být a kdy byste měli zajít k lékaři?

Normální pocení je součástí každodenního života a je spojeno s regulací teploty těla. Když cítíme horko, tělo začne produkovat pot, který se odpařuje z povrchu kůže a chladí tělo. Tento proces je naprosto přirozený a zdravý. Normální pocení se může vyskytovat během cvičení, teplých dnů nebo při pociťování silných emocí, jako je stres. Když se pocení stává problémem Pokud se však začnete potit nadměrně i v situacích, které by normálně nevyvolávaly nadměrnou reakci potních žláz, může to být známkou hyperhidrózy, což je stav charakterizovaný nadměrným a nekontrolovatelným pocením. Hyperhidróza může být ovlivněna genetikou nebo základním zdravotním stavem. Možné příčiny nadměrného pocení Hyperaktivní štítná žláza Hyperaktivní štítná žláza, známá také jako hyperthyreóza, je stav, při kterém štítná žláza produkuje příliš mnoho hormonů štítné žlázy. Tento stav může způsobit nadměrné pocení jako jednu z řady příznaků. Kromě nadměrného pocení může hyperaktivní štítná žláza způsobit také další symptomy, jako jsou neklid, zrychlený tep, hubnutí a únava. Pokud máte podezření, že trpíte hyperaktivní štítnou žlázou, měli byste se poradit s lékařem. Menopauza U žen bývá nadměrné pocení být spojeno s hormonálními změnami, které nastávají během menopauzy. Během tohoto období dochází k poklesu hladin estrogenu a progesteronu, což vede k náhlým návalům horka a nadměrnému pocení. Menopauzální návaly mohou být pro ženy velmi nepříjemné a ovlivňovat kvalitu jejich života. Pokud máte potíže s menopauzou, můžete se poradit s gynekologem nebo endokrinologem ohledně vhodné léčby. close info Profimedia zoom_in Pokud vás pocení obtěžuje, navštivte raději lékaře. Nemoci nebo infekce Některé nemoci a infekce způsobují nadměrné pocení, například tuberkulóza je infekční onemocnění, které může být spojeno s nočním pocením a nadměrným pocením během dne. Endokrinní poruchy, jako je diabetes mellitus, mohou také ovlivnit regulaci tělesné teploty. Pokud máte podezření, že trpíte nějakou nemocí nebo infekcí, měli byste navštívit lékaře a nechat se důkladně vyšetřit. Nádory Některé typy nádorů mohou vést k nadměrnému pocení jako jednomu z příznaků. Například nádory nadledvin způsobují nadměrnou produkci hormonů, což vyvolává nadměrné pocení. Lymfomy, rakovina, která postihuje lymfatický systém, také zapříčiňují nadměrné pocení jako jednu z možných projevů. Pokud si všimnete jakýchkoli neobvyklých příznaků nebo změn ve svém těle, měli byste se nechat vyšetřit. Ostatní faktory Nadměrné pocení může být také vedlejším účinkem určitých léků (antidepresiva, na léčbu vysokého tlaku apod.) nebo důsledkem obezity. Někteří lidé mívají genetickou predispozici k nadměrnému pocení, což znamená, že mají vyšší počet aktivních potních žláz nebo vyšší citlivost na stimuly, které spouštějí pocení. Kdy navštívit lékaře? Pokud se vaše nadměrné pocení stává problémem a ovlivňuje váš každodenní život, měli byste vyhledat lékařskou pomoc. Lékař provede důkladné vyšetření a identifikovat možné příčiny. Na základě tohoto vyšetření může navrhnout vhodnou léčbu, která vám pomůže řešit tento problém. Zdroje: healthline.com

share Sdílet facebook_share Facebook twitter_share Twitter email_fill Email link Kopírovat close Zavřít

Alice Maršálková Redaktorka