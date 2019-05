Kelímek Starbucks ve Hře o trůny? Šlo o chybu, tvrdí HBO. A vtipálci mají žně

Přestože poslední série nejúspěšnějšího světového seriálu Hra o trůny slibovala velkolepou a nevídanou bitvu i dramatické zvraty osudů, sociální sítě žijí spíš jiným tématem: do jednoho záběru se - údajně omylem - dostal kelímek Starbucks. Část fanoušků se tomu směje, část se ale znepokojeně ptá, zda nejde o skrytou reklamu. Podle producenta HBO to ale byla pouze obyčejná chyba.

FOTOGALERIE

Není to trochu k vzteku? Ze všech dějových zvratů a zápletek, jimiž poslední díl Hry o trůny doufal ohromit diváky, si nakonec největší pozornost a ohlas publika odnesl kratičký záběr zachycující kromě hlavních hrdinů (Daenerys a Jona Sněha) také kelímek Starbucks, který zřejmě někdo zapomněl na stole. Ale šlo opravdu jen o chybu, jaká se bohužel skriptu občas stane, a to i u podobně drahých projektů? Nebo to byl pokus o placený "product placement" (umístění značky komerčního produktu v uměleckém díle za úplatu) všudypřítomného občerstvovacího kávového řetězce?

Podle výkonného producenta celé show Bernieho Caulfielda šlo skutečně jen o obyčejnou chybu. "Je nám to líto," řekl Caulfield v rozhovoru s rozhlasovou stanicí WNYC, načež zažertoval, že v seriálu se Západozemí stalo prvním místem, kde je k dostání Starbucks. "Jestli je tohle ta nejhorší věc, které si fanoušci všimli, tak jsme na tom ještě dobře," poznamenal dále Caulfield, podle nějž je nicméně podobný přešlap vzácný, protože všichni dekoratéři i lidé, co mají na starosti rekvizity, pracují na sto procent.

"Ačkoli je ta chyba pro HBO určitě trochu trapná, myslím, že ji všechny zainteresované strany vzaly s humorem," dodal výkonný producent.

Jeho slova se určitě dají vztáhnout na reakci samotného Starbucksu, který uvítal objevení svého kelímku v záběru tweetem: "Jsme překvapeni, že si (Daenerys) neobjednala Dragon Drink."

TBH we're surprised she didn't order a Dragon Drink. — Starbucks Coffee (@Starbucks) 6. května 2019

Dragon Drink je přitom nápoj, který má Starbucks skutečně v nabídce, jde o letní ovocný koktejl s kokosovým mlékem.

At your local Starbucks! https://t.co/y1OlvwTzVR — Starbucks Coffee (@Starbucks) 6. května 2019

Internetoví vtipálci měli v každém případě posvícení. Na sociálních sítích běhají desítky karikatur, kde ve zdi chránící Západozemí přibyla brána s logem Starbucksu, v logu řetězce se naopak objevila slova "Z bouře zrozený", Daenerys se vzteká, že chtěla své pití s kokosovým, nikoli makovým mlékem (makové mléko představuje ve Hře o trůny často používaný prostředek k tišení bolesti), popřípadě pracuje přímo jako obsluha Starbucksu.

Společnost HBO se zatím nevyjádřila, zda závěrečnou epizodu, v níž se chyba objevila, dodatečně upraví a dá kelímek digitálně odstranit, nebo zda ji nechá v původní podobě. V oficiálním prohlášení nicméně znovu potvrdila, že zapomenuté latté v záběru byla chyba. Daenerys si podle ní v dané scéně objednala bylinkový čaj.

Přestože kelímek zřejmě opravdu nebyl zamýšlen jako reklama, vzhledem k obrovské popularitě, jakou si okamžitě získal, je otázka, zda přece jen nebude mít pro Starbucks i pozitivní komerční dopad. O značce se totiž okamžitě začalo všude mluvit. A řetězec toho umí využít, viz jeho tweet, v němž okamžitě zpropagoval svůj "dračí nápoj", byť ten původně se Hrou o trůny nijak nesouvisel. "Vy ve Starbucksu, pošlete nám peníze," zavtipkoval v rádiu WNYC Caulfield. Fanoušci seriálu by však podle něj přesto neměli očekávat, že Daenerys začne v přestávkách mezi válečnými poradami servírovat espresso.