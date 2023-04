Někdy je sice v létě venku takové vedro, že teče asfalt a na našich tělech by se dala dělat volská oka… Ale představte si, že žije jeden šokující muž, který umí grilovat klobásy holýma rukama. Srb Slaviša Pajkič si vysloužil přezdívku elektrický muž a díky svému talentu získal světové povědomí.

Ve světě neobvyklých talentů je jen málo tak elektrizujících, a to doslova, jako je právě Slaviša Pajkič. Tento Srb si získal mezinárodní pozornost díky své jedinečné schopnosti akumulovat, rozehřívat a tavit… zkrátka využívat neuvěřitelné množství elektřiny. Je jí až tolik, že dokáže holýma rukama opéct klobásu, což mu vyneslo i další přezdívku, "lidský opékač klobás". O Pajkičově úžasném talentu se psalo v mnoha médiích, a dokonce si vysloužil účast v pořadu Česko Slovensko má talent. Na video se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Elektrizující začátky

Pajkičova fascinace elektřinou začala už v dětství, kdy začal experimentovat s elektrickými obvody a provádět vlastní pokusy. „Bylo mi 17 let, když jsem náhodou při práci pocítil, že elektřina nic neumí. Pršelo a moji kolegové si vyrobili kovový plot," vzpomíná dnes 66letý muž. „Můj kamarád, který se opíral o plot, říkal, že cítí elektřinu, ale když jsem se přiblížil a dotkl se mokrého místa, nic jsem necítil. Měl jsem otevřenou pusu, ale pak jsem si uvědomil, že proud nemůže ublížit mému tělu. Když dojde k náhlému výpadku proudu, moji rodiče se nemusí bát. Můj dům vždycky svítí. Mohu být izolantem, vodičem, akumulátorem i topením.“

Když vyrostl, začala se u něj rozvíjet jedinečná schopnost hromadit ve svém těle statickou elektřinu, kterou pak mohl podle libosti vybít. Postupem času se zdokonalil ve schopnosti ovládat a řídit tok elektřiny ve svém těle, což mu umožnilo podávat neuvěřitelné výkony v oblasti vytrvalosti a síly.

Pajkič je vyučený strojník a sám o své schopnosti tvrdí, že dokáže fungovat jako izolant, vodič a dokonce i jako topení. Umí napájet žárovky, grilovat párky, rozsvítit celý pokoj… Jeho schopnosti jsou neobyčejné, není proto divu, že se zapsal i do Guinnessy knihy rekordů, a to hned dvakrát, když vydržel do sebe nechat proudit 20 000 V a nejrychleji ohřál šálek vody na 97 °C za 1 min. 37 s.

Lidská baterie nebo vodič

Pajkičova schopnost akumulovat a vybíjet elektřinu byla přirovnávaná k baterii. Stejně jako baterie dokáže ukládat energii a kontrolovaně ji uvolňovat. Pajkičova schopnost však dalece přesahuje schopnosti typické baterie. Je schopný akumulovat náboj o napětí až 20 000 voltů, což stačí k napájení malé žárovky. Díky tomuto neuvěřitelnému výkonu se stal vyhledávaným umělcem, protože lidé jsou fascinováni jeho schopností využívat sílu elektřiny.

Samozřejmě, že jeho talent byl i vědecky zkoumaný a "muž na baterky" skutečně ohromil vědce tím, že vedl proud o napětí 20 000 voltů, aniž by cokoli cítil. Slaviša Pajkič je zkrátka lidský vodič. Jediné, na co si stěžuje, je, že se mu lidé bojí podat ruku.

Šumící klobásy sklízejí aplaus na velkých pódiích

Jedním z Pajkičových nejpůsobivějších výkonů je schopnost opékat klobásy holýma rukama. Toho dosáhne tak, že jednoduše drží klobásu v rukou a pomocí elektrického náboje ve svém těle ji opeče zevnitř. Tato podívaná je nejen působivá, ale také značně znepokojivá a nebezpečná.

Pajkič však zatím stále úspěšně griluje klobásy před diváky po celém světě a upevnil si tak pověst "lidského smažiče klobás".

Pajkičova jedinečná schopnost mu vynesla mezinárodní uznání, včetně vystoupení v pořadu Česko Slovensko má talent. Před živým publikem a porotou Pajkič předvedl svou schopnost akumulovat a vybíjet elektřinu a předvedl řadu kousků, které porotu ohromily. Přestože Pajkič v soutěži nevyhrál, jeho vystoupení v pořadu pomohlo dále zpopularizovat jeho jedinečný talent.

Nyní tento držitel rekordů doufá i v rekord třetí, chce se nabít na generátoru o napětí milionu voltů a střílet laserem z prstů: „Pokusím se na něj nabít a stát se bezdrátovým laserovým mužem."

Sáhli byste si na elektrického úhoře, anebo podali ruku tomuto lidskému opékači párků?

