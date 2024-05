close info ADAM HRIBAL

Clara Kirsch 17. 5. 2024

Motto “spěchej pomalu” by mělo platit obzvlášť pro řidiče. Bohužel ne vždy se jím za volantem řídíme a následky mohou být tragické. Proto vznikl dokument Víta Klusáka, který divákům názorně ukáže, na co by si měli dát pozor. Povědomí o tématu se snaží šířit také iniciativa Národní den bez spěchu.

Hlavním důvodem, proč za volantem někdy překračujeme rychlost, je podle výzkumů pocit nedostatku času a snaha dohnat zpoždění. Devět z deseti řidičů přiznává porušení rychlostních limitů, což je skutečně velké číslo. Téměř polovina z nich uvádí spěch jako hlavní příčinu jejich nezodpovědného jednání. Data jsou ovšem poměrně děsivá. Za poslední deset let totiž zavinili řidiči při nepřiměřené rychlosti celkem 134 891 dopravních nehod, z nichž 51 488 skončilo s následky. Jen v loňském roce v Česku zemřelo kvůli rychlé jízdě 138 lidí. Iniciativa Národní den beze spěchu se snaží na tento problém upozornit. Událost letos proběhla již 3. dubna a podpořila ji řada známých osobností, například herečky Ester Geislerová a Klára Issová. Projekt navazuje na dokument Víta Klusáka 13 minut, který vypráví příběhy viníků vážných dopravních nehod. Na jeden den se zpozdil i orloj Název odkazuje na průměrný čas, který řidič ušetří na cestě z Prahy do Brna, pokud překračuje povolenou rychlost o 20 kilometrů za hodinu. Záměrem bylo poukázat na absurdní nevyváženost zisku a rizika této časové transakce a položit otázku, jestli má 13 ušetřených minut cenu lidského života. Cílem Národního dne beze spěchu bylo hlavně přimět veřejnost k zamyšlení se nad nebezpečími, která přináší nepřiměřená rychlost a spěch za volantem. Byla to výzva všem řidičům, aby zpomalili a přemýšleli o tom, zda skutečně potřebují kvůli spěchu riskovat své zdraví i zdraví ostatních. Projekt symbolicky podpořil pražský orloj na Staroměstském náměstí v Praze. Každou celou hodinu se obyčejně na orloji projde procesí apoštolů. Tento mechanizmus byl ale ve zmíněný den symbolicky pozastaven a smrtka odbila 138 úderů za každý život ztracený loni při rychlé jízdě. Různou formou ale projekt podpořila celá řada českých firem a institucí. Kvůli pocitu vzrušení zemřeli dva lidé O tom, že spěchat se nevyplácí, promluvil v dokumentu například Tomáš B., který má na svědomí vážnou dopravní nehodu. "Říkají, že čas obrousí hrany, ale pro mě je to rok od roku horší," popsal, jak se vypořádává s výčitkami svědomí. "Jel jsem s kamarádem projet zkušební auto na srazu fanoušků značky. Do vrácení zápůjčky nám zbývala už jen chvilka, a já, mladej kluk, neodolal vábení silnýho motoru. Tak jsem na to šlápnul. Na chvilku jsem přidal plyn a na rovince s devadesátkou to vytáhl… nevím… na 130? Naproti jelo jiný auto a já tu rychlost nezvládl. Na vteřinku," vyprávěl svůj příběh. "Bouračka stála životy dvou spolujezdců. Toho naproti i mýho nejlepšího kamaráda. Nikomu bych tu zkušenost nepřál. Včetně bolesti a studu, který si nesu dvacet let… kvůli pár vteřinám opojnýho pocitu," zakončil smutné vyprávění Tomáš B., který si následky jednoho špatného rozhodnutí pravděpodobně ponese po zbytek svého života.

