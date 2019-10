Adéla ještě nevečeřela: Hrušínský dostal nejpodivnější honorář svého života

Málokterý český herec se může pochlubit tak dlouhým seznamem významných filmových rolí, jakým oplýval Rudolf Hrušínský. Jedna postava ho ale hřála u srdce více než jiné. Byl jím komisař Ledvina v nesmrtelné komedii Oldřicha Lipského Adéla ještě nevečeřela.

Režisér si se svým tvůrčím partnerem Jiřím Brdečkou vzali na paškál levné sešitové detektivky a zároveň nenásilně vykreslili švejkovskou českou povahu ve srovnání s vážností velkého světa. Typickou českou osůbku představoval právě Ledvina v podání Rudolfa Hrušínského.

Oblíbený herec tak mohl na place popíjet pivo, pojídat buřty, a dokonce i usínat, přestože mu byli v patách pohůnci tajemného zločince Kratzmara. A protože byl v té době už velmi slavným a váženým umělcem, za toto lelkování pobíral každý natáčecí den 800 Kčs, což byl v 70. letech tučný honorář.

Tím ovšem výhody role komisaře Ledviny neskončily. Během natáčení byla pořízena legendární fotografie, na které si Hrušínský přihýbá z půllitru. Snímku si všiml ředitel jednoho pivovaru a líbil se mu natolik, že se zeptal herce, zda by ho nemohl zařadit do firemního kalendáře. V dnešní komerční době by určitě za takovou reklamu musel platit velkou sumu, ale Hrušínskému to tehdy bylo celkem jedno. "Klidně tu fotku použijte, ale pošlete mi za to nějaké to pivo k Vánocům," řekl pivovarníkovi.

Krátce před Vánocemi pak u Hrušínských zastavila avie plná piva a celý náklad u nich vyložila. "To byl ten nejlepší honorář, jaký jsem kdy dostal," liboval si slavný herec, který takový náklad vůbec nečekal.