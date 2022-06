Záhada Aljašského trojúhelníku:. Za posledních 30 let se tu ztratilo 16 000 lidí

Aljašský trojúhelník dává mnoho důvodů, proč by zde lidé mohli mizet...

Foto: shorex.koss / Shutterstock.com

Bermudský trojúhelník známe všichni, věděli jste ale o jeho méně slavném příbuzném, Aljašském trojúhelníku, kde se sice neztrácejí jen letadla, ale zejména lidé? Severský trojúhelník nás zavádí do aljašské divočiny, kde extrémní podmínky vedly k tak častým a šokujícím zmizením, která by mohla mít nadpřirozený původ. Co víme o Aljašském trojúhelníku?