Panenská královna Alžběta I.: Trpěla vadou, která jí bránila o panenství přijít

Alžběta I.

Foto: Profimedia.CZ

Když Alžběta v listopadu roku 1558 přebírala vládu nad Anglií, bylo jí teprve 25 let. Přesto hned při svém prvním projevu v Parlamentu razantně prohlásila, že hodlá žít a zemřít jako panna. Jinými slovy, nebude se hledat žádný ženich a nebudou se plodit dědicové trůnu. Ve své době to bylo rozhodnutí zcela neslýchané. Každý panovník si přeci přál, aby po něm převzala žezlo jeho vlastní krev!

Královna Alžběta však mohla mít k odmítání svátosti manželství hned několik důvodů. V první řadě měla hodně špatnou zkušenost z dětství. Její otec Jindřich VIII. v touze zplodit mužského dědice zašel tak daleko, že nechal popravit dvě vlastní manželky. Jednou z nich byla Anna Boleynová, Alžbětina matka. Jak se později ukázalo, její smrt byla naprosto zbytečná. Vlády se beztak nakonec ujala její dcera a na trůnu úspěšně setrvala téměř 45 let.

Traumata z mládí

Alžběta tedy věděla, že snaha o syna za každou cenu se může proměnit v bránu do pekel. Stejně tak se mohla obávat potenciálních bojů mezi sourozenci. Sama byla přes rok vězněna svou starší sestrou Marií, která se po otcově smrti ocitla na trůnu jako první. Jednu chvíli to dokonce vypadalo, že Alžbětu postaví před soud a odešle na popraviště.

A pak tu byla ještě jedna nepříjemná vzpomínka. Postaral se o ni Thomas Seymour, bratr poslední Jindřichovy manželky, která se dospívající Alžběty ujala poté, co ovdověla. Seymourovi se mladičká dívka zalíbila natolik, že ji začal pohlavně zneužívat. To mohlo podle lékařů na Alžbětě zanechat těžké psychické následky, projevující se mimo jiné strachem ze sblížení s mužem. Královna dokonce možná trpěla vaginismem, tedy křečí stydkého svalstva, jež činí pohlavní styk bolestivým nebo ho přímo znemožní.

Stárnoucí královna Alžběta I., r. 1595Zdroj: By M. Gheeraerts ml. / CREATIVE COMMONS / CC0, https://creativecommons.org/publicdomain/

Byla Alžběta opravdu pannou?

Alžběta se přesto mužům zcela nevyhýbala. Ráda se jimi obklopovala a nechala se obletovat. Jejich pozornost ji těšila. Nabídky k sňatku ale zásadně nepřijímala.

Jen jediný muž jí přirostl k srdci více než kdokoli jiný. Byl jím Robert Dudley, kamarád z dětství, ze kterého učinila svého důvěrníka. Říkala mu "sladký Robin" a často s ním trávila dny i noci v soukromí svých komnat. Došlo i na intimní hrátky? Nikdo dodnes netuší.

Kdyby Robert nebyl ženatý, královna by se za něho možná bývala i provdala. Takto ke svatbě mohlo dojít jen v případě, že by ovdověl. To se sice opravdu stalo, ale snad jako naschvál Robertova žena nezemřela přirozenou smrtí. Sloužící ji jednoho dne nalezli pod schody se zlomeným vazem. Taková nehoda zaváněla skandálem a Alžběta si potom Roberta nemohla vzít už vůbec. Nechtěla upadnout v podezření, že jeho manželku nechala zavraždit.

Zemřela tedy svobodná a bezdětná, aniž řádně vyřešila nástupnictví. K moci byl poté pozván její synovec Jakub Stuart, jehož matku Marii Stuartovnu nechala za své vlády popravit.

Zdroje: www.historyextra.com, www.historic-uk.com