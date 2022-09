Krásná ametystová srdce jsou hitem internetu. Neuvěříte, že je stvořila příroda

Tereza Malá

Skupina horníků zůstala ohromena, když objevila shluk třpytivých krystalů ametystu.

Příroda dokáže vytvořit tak neuvěřitelné věci, že lidský rozum zůstává ohromen. Podobně tomu bylo i v případě nedávno nalezených obřích krystalů ametystu. Obrovský fialový krystal ve tvaru srdce se podařilo nalézt skupině horníků v Uruguayi nedaleko hranic s Brazílií. Ač je symbol srdce lidmi vytvořeným znamením pro lásku, je potěšující, že i příroda dokáže podobnou nádheru vytvořit.

Důl v Artigas v Uruguayi vydal své ohromující tajemství, které se povede skutečně jen jednou za život. Horníci zde objevili ohromující shluk třpytivých krystalů ametystu na geodu, což je kulovitý kus sopečné horniny s dutým vnitřkem. Pracovníci dolu Santa Rosa společnosti Uruguay Minerals dokázali hroudu tvrdé horniny rozbít bagrem a uvnitř našli nečekané překvapení: Dokonalý, žárem tvarovaný shluk krystalů ametystu.

Symbolika srdce

Symboly srdce jsou v naší kultuře hluboce zakořeněny, stejně jako třeba symbol čtyřlístku coby štěstí. Srdce bylo přitom námi vytvořené, ale obecně se zobrazuje jako dvě stejné křivky, které se dole setkávají v bodě a nahoře v hrotu. Geometricky je srdce někdy zobrazeno jako kombinace znaménka „menší než" a čísla tři, čímž také vznikne ležaté srdce.

Symbol se začal v naší historii objevovat už v 5. století př. n. l., a to navzdory tomu, že naše lidské srdce, coby orgán, vypadá zcela jinak.

Nevídaný šťastný nález

Parta horníků pracovala jako obvykle v novém dole Santa Rosa společnosti Uruguay Minerals v oblasti Catalan v Artigas v Uruguayi. Nikdo nečekal, že tento den se stane nezapomenutelný. "Byl to běžný den v našem dole. Pracovníci byli právě vpuštěni do oblasti, aby v novém dole našli další ametystové kameny," upřesnil Marcos Lorenzelli z Uruguay Minerals. "Čedič byl však velmi tvrdý, a tak jeden z horníků zažertoval: Teď musíme najít úžasné krásné kameny díky těžké práci, kterou zde musíme vykonávat."

A to se mu splnilo, když byla objevena ametystová geoda ve tvaru srdce. Všechna dřina nakonec skutečně vedla k velkolepému objevu. Po téměř třech hodinách dělníci skutečně objekt rozlouskli. Posunuli čedičovou skálu a pomocí bagru otevřeli ametystovou geodu, když na ně zamrkalo nádherné srdce.

Uruguayské minerály jsou známé a z vykopaných geod společnosti vyrábějí mnoho věcí, včetně srdíček. A právě společnost Uruguay Minerals k nim patří: její geody přetváří do nejrůznějších tvarů, včetně srdcí, vánočních stromků a andělů a mnoha dalších variací.

Ale takovýto nález přírodní geody ve tvaru srdce nemá dosud obdoby.

Nález ohromil internet

Matka příroda v průběhu mnoha let vytvořila vzácnou minerální geodu ve tvaru srdce. Geody se obecně vyskytují v různých tvarech a velikostech, ale tento krásný minerál je zcela unikátní. Společnost se o jedinečný nález okamžitě podělila se svými příznivci na webových stránkách a různých sociálních sítích, kde nález vzbudil celou řadu nadšených reakcí.

Většina lidí reagovala s velkým překvapením. Objevily se názory, že krystal je znamením lásky od planety a my bychom jí měli lásku oplatit.

A to bychom to nebyli my lidé, kdyby se neobjevilo i pár rýpavých názorů o tom, že se ve skutečnosti jedná o chytré oznámení o zasnoubení obou těžařů. Posty na sociálních médiích se staly velmi populární.

Společnost Uruguay Minerals se rozhodla úžasnou křemennou geodu dále nezpracovávat, protože je příliš vzácná a jedinečná. Nyní je však geoda na prodej! Kdo se stane jejím šťastným majitelem, budeme dále sledovat.

Lorenzelli médiím sdělil, že již obdrželi nabídku ve výši 120 000 dolarů, tedy v přepočtu téměř tři miliony korun, za odpovídající pár kamenů. Vzhledem k tomu, že se jedná o čedič, hmotnost obou polovin je kolem 80 kg.

