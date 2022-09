V Antarktidě se našla obří oválná struktura. Může jít o trosky vyspělého města

NASA zachytila v zemi věčného sněhu a ledu podivný objekt.

V roce 2017 byla ve východní Antarktidě spatřena záhadná oválná struktura, o níž bylo řečeno, že by mohla být dílem lidské ruky, a tedy i důkazem dávné civilizace v Antarktidě. Zvláštní struktura měla průměr 120 metrů a média zmínila, že „připomíná něco, co mohl snadno někdo navrhnout". Podle zastánců konspiračních teorií, a dokonce i některých vědců, se na ledovém kontinentu nachází slavné ztracené město Atlantida.

Antarktida je kompletně pokryta ledem již 15 milionů let. I kdybychom tedy připustili, že tomu někdy bylo jinak, jak je možné, že by zde existovala lidská civilizace, která zde zanechala stopu? V dávné minulosti byla Země – a Antarktida - zcela jiná než dnes. V Antarktidě nikdy nebyly příznivé podmínky pro život lidí. Byla pokryta ledem dávno před objevením Homo sapiens. Je možné, že by se zde vyvinula starověká civilizace, která tam vytvořila fascinující stavby, monumenty a chrámy?

Podmínky rozhodně nejsou příznivé

Pro tato tvrzení neexistuje samozřejmě žádný důkaz. Existuje jen satelitní snímek.

Myslíte si, že je možné, že by toto dílo vytvořila lidská ruka? Neumíme si představit, za jakých podmínek by dílo vzniklo, když i dnes do země věčného sněhu a ledu lidé vyrážejí vyzbrojení speciální výstrojí. Jen těžko by zde mohlo toto dílo vzniknout, protože těžba ve zmrzlé půdě není rozhodně snadná. Místo by jistě bylo potřeba oteplit, ale v okolí není jak. Nejsou zde žádné stromy, které by se daly spálit. A hlavně se musíme ptát, proč by zde, v nejextrémnějším prostředí na Zemi, tato stavba vůbec vznikla?

Protože nemáme žádné důkazy, musíme se smířit s tím, že se na satelitním snímku objevily prostě jen podivné geologické útvary. Teorie o tom, že pod zmrzlým povrchem by mohla být pohřbena zmrzlá metropole, se ale znovu objevila.

Ostré rýhy nebo ovál?

Antarktida je kvůli nízkým teplotám téměř neobydlená. Současného stavu ledu kontinent dosáhl před 6 000 lety a po celá staletí zůstal zcela pokryt ledem, takže i nejrůznější podivné kopečky byly nejprve považovány za sastruhy. Sastruhy jsou ostré rýhy, které na sněhu vytváří silný vítr. Tento jev se však obvykle vyznačuje krátkými ostrými hranami.

Na rozdíl od této teorie má objekt, který byl spatřen, oválný tvar. Mohlo by jít o vstup do podzemního města?

Podle některých badatelů by se masivní a nevysvětlená struktura mohla táhnout v délce 240 kilometrů a mohla by být pohřbena 848 metrů pod zemí.

Metropole ukrytá v permafrostu

Někteří vědci jsou zastánci teorie, že posuny v zemské kůře způsobily, že se před 12 000 lety značné části Antarktidy ocitly bez ledu. A právě to byla doba, kdy zde žili lidé. Podle legendy zde dokonce mohla existovat kultura ještě před předchozí dobou ledovou, která kontinent zmrazila.

A pak je tu ještě méně uvěřitelná teorie o Atlantidě, mytologické metropoli založené napůl bohy a napůl lidmi. O ní se zmiňoval již řecký filozof Platón v roce 360 před naším letopočtem. Díky podobnosti útvarů je nalezený objekt spojován i s některými mimořádnými starověkými ruinami objevenými v Jižní Africe v obci Emakhazeni, která je součástí okresní obce Nkangala v jihoafrické provincii Mpumalanga. K její stavbě byl u zdí použit dolerit, na základě jehož eroze pak bylo určeno i stáří stavby na 200 000 let. Antarktická stavba i jihoafrické pozůstatky jsou velmi podobné. Zdá se, jako by byly použity stejné stavební techniky nebo dokonce stejní stavitelé.

