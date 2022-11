Astronomové objevili "zabijáka planet". Nebezpečné těleso řádí nedaleko Země

Tereza Malá

Občas se k Zemi přiblíží potenciálně nebezpečný asteroid.

Foto: Profimedia.cz

NASA pečlivě sleduje všechna známá tělesa ve Sluneční soustavě. Čas od času nás však nějaký objekt zaskočí a čas od času nás média znepokojí zprávami, že se k naší modré planetě blíží asteroid. V posledních dnech rozvířila tyto vody informace, že existenční hrozbou pro lidstvo je asteroid "zabiják planet" s názvem 2022 AP7. I když v nejbližší době srážka s ním nehrozí, nemusí to znamenat, že jsme v bezpečí.

Planetka 2022 AP7 je největší potenciálně nebezpečnou planetkou (PHA) nalezenou za posledních osm let. Průměr této planety je od 1,1 do 2,3 km. Asteroid obíhá kolem Slunce každých pět let. Právě nyní křižuje dráhu Země, ale na opačné straně Slunce. Dráha se však neustále přibližuje a až se jednou pohyb asteroidu zesynchronizuje se Zemí, bude ji křižovat mnohem blíže. Naštěstí se to stane až za několik set let.

Jenže tento asteroid není jediným zabijákem planet.

Nebezpečí může nastat za stovky let

Jak uvedl Scott Sheppard, 2022 AP7 "nemá v současné době šanci zasáhnout Zemi". Není ale jediným asteroidem, jemuž věnují vědci pozornost. Ti momentálně sledují 2022 AP7 v trojici dalších "poměrně velkých" asteroidů, které jsou zakryty slunečním svitem. Dva další představují pro Zemi nulové riziko.

K nalezení 2022 AP7 použili Sheppard a jeho kolegové dalekohled za soumraku krátce po západu Slunce, když hledali asteroidy v blízkosti Venuše a Země. Obecně jsou pozorování v blízkosti Slunce obtížná, protože slunce způsobuje tzv. slepé skvrny. Nejpříhodnější je sluneční záře těsně před západem a po západu Slunce.

Je ale jasné, že je kolem asteroidů daleko více. Ani o AP7 2022 zatím nevíme dost na to, abychom mohli přesně předpovědět, zda nás za několik set let skutečně ohrozí. Jak vědci tyto zabijáky planet sledují a objevují?

Na video se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Jak poznáme zabijáckou planetu?

Kdyby se naše Země setkala s asteroidem o průměru větším než 1 km, na Zemi by došlo k masovému vymírání. Aby byl tedy asteroid považován za potenciálně nebezpečný, musí mít nejen průměr větší než 1 km, ale kromě toho i dráhu, která protíná dráhu Země.

I když si astronomové fandí, když říkají, že jsme již objevili asi 95 % potenciálně nebezpečných asteroidů, stát se může i něco nečekaného. Celkově je podle nich podobných asteroidů méně než 1 000 a najít oněch zbývajících 5 %, které ještě neznáme, bude vyžadovat mravenčí práci. Tyto objekty je velmi těžké pozorovat nejen proto, že existuje spousta tzv. slepých míst pozorování, ale i proto, že nemůžeme neustále pozorovat všechny části oblohy.

V současné době známe asi 25 planetek s dobře určenými dráhami, které leží zcela uvnitř dráhy Země. Předpokládáme však, že budou objeveny další.

Blízká setkání Země

V naší Sluneční soustavě se nacházejí stovky milionů objektů mnohem menších než AP7. Velmi často narážejí do Země nebo se k ní nebezpečně přiblíží. Většina těchto malých těles ale shoří v atmosféře a my jen vidíme velkolepou světelnou show, aniž by nás objekt jakkoli ohrozil.

Například vloni byl velmi blízko Zemi zhruba dvoumetrový asteroid UA1, který se k ní přiblížil jen několik tisíc kilometrů nad Antarktidou.

O dva roky dříve se objevil kolem Země další asteroid o průměru 100 m ve vzdálenosti asi 70 000 km. Ač nebyl blízko, jeho velikost již byla nebezpečná.

NASA nyní plánuje další průzkum potenciálně nebezpečných objektů pomocí dalekohledu ve vesmíru. Sonda NASA nazvaná NEO (Near-Earth Object) Surveyor by měla podle plánu odstartovat roku 2026 a bude schopna velmi efektivně prozkoumat sluneční soustavu, včetně slepých míst způsobených Sluncem. Vědci si od nové sondy slibují, že odhalí nové objekty a my tak více porozumíme případným hrozbám.

