Vědci zrekonstruovali tvář pravěké dívky. Měla ji deformovanou žvýkáním kůží

Natálie Borůvková

Lebka ženy z pravěku

Foto: Valente Romero / Shutterstock

Vědci zrekonstruovali obličej "rozzlobené zasmušilé" mezolitické dívky, aby odhalili, že ženy té doby skutečně vypadali mužněji.

Její tvář spatřila světlo světa naposledy devět tisíc let zpátky. Byla právě doba kamenná.

Pinterest

Nyní se vědcům podařilo neuvěřitělný objev. Zrekonstruovali tvář dívky, která tisíce let zpátky zemřela. A tak se i my můžeme znovu podívat, jak vypadala tato dospívající dívka poté, co jí vědci za pomoci nejmodernější techniky opět vdechli život. Ukázali, jak vypadali lidé v období mezolitu, tedy asi 7 000 let před naším letopočtem.

Rekonstrukce tváře nemocné dívky

Podle odborníků vypadaly ženy tehdejší doby mužněji. Skutečně tak měli více "mužských rysů", než by většina z nás předpokládala.

Podle nich bylo dívce v době jejího úmrtí přibližně 15 až 18 let. Měla velmi unikátní, a to ne zrovna ženskou lebku a také rysy. Jak uvedl švédský archeolog a sochař Oscar Nilsson. Právě ten již dříve prostřednictvím ohromujících rekonstrukcí "oživil" několik starověkých lidí. Včetně jedenáctileté aténské dívky jménem Myrtis.

Obličej zdeformovaný od žvýkání kůží

Na rozdíl od Myrtis se však některé rysy Jitřenčiny tváře nápadně liší od těch, které jsou běžné dnes.

"Po rekonstrukci mnoha žen a mužů z doby kamenné se mi zdá, že některé rysy obličeje časem zmizely nebo se "vyhladily"," řekl Nilsson.

"Obecně dnes vypadáme méně mužně, a to jak muži, tak ženy.

Neuvěřitelná rekonstrukce byla odhalena v Muzeu Akropole týmem vědců z Aténské univerzity. Jak by dnes někteří z nich jistě poznamenali, "Jitřenka" nevypadala příliš šťastně.

Pro více informací se podívejte na toto video:

Zdroj: Youtube

Má vystouplou čelist, která je pravděpodobně způsobena žvýkáním zvířecí kůže. Tento proces byl pro dobu mezolitu typický pro výrobu měkké kůže. Typická tehdejší praxe lidí, díky které dostávali již příznačný "zasmušilý" výraz.

Na otázku, proč vypadala rozzlobeně, profesor ortodoncie Manolis Papagrikorakis, který vytvořil silikonovou rekonstrukci jejího obličeje z terakotové formy její hlavy, zažertoval: "Není možné, aby v takové době nebyla rozzlobená.

Mimo jiné bylo zjištěno, že dívka byla pravděpodobně chudokrevná a mohla trpět kurdějemi. Další zkoumání pak poukazovalo na problémy s kyčlemi a klouby, které jí mohly ztěžovat pohyb a mohly následně přispět k její smrti.

Analýza jejích kostí a zubů pomohla vědcům určit, kolik jí bylo přibližně let, když zemřela. Dívka, která byla objevena v jeskyni v roce 1993, dostala jméno Avgi. To je řecký výraz pro úsvit - protože žila v době, která je považována za úsvit civilizace. I proto se jí následně začalo přezdívat Jitřenka.

Jeskyně Theopetra v oblasti Thesálie byla podle ministerstva kultury poprvé osídlena asi před 100 000 lety. Byly zde objeveny kamenné nástroje z období paleolitu, mezolitu a neolitu a také keramika z období neolitu.

Jitřenka je dnes vystavena v Muzeu Akropole v Aténách.

Zdroje:

allthatsinteresting.com

www.bbc.com

www.reuters.com