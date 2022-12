To, že jsou hory staré tisíce let, je všeobecně známo. Co ale známé není je, že se v nich občas nachází něco, co tam očividně být nemá. Tibetská Bílá hora v sobě údajně skrývá zrezivělé potrubí staré 150 000 let. Vědci pro to nemají vysvětlení.

Ne všechny záhady světa umíme vysvětlit a ne všechny vysvětlení mají.

Tibetská Bílá hora v sobě skrývá zrezivělé potrubí staré 150 000 let

Záhad je všude více než dost a ani Čína jich zjevně není ušetřena. Příkladem je hora Baigong ležící v čínské provincii Čching-chaj. Skrývá v sobě totiž důmyslný potrubní systém. Vědci se nyní pokouší rozluštit, kdo ji tam postavil a jaký materiál na její výstavbu vlastně použil.

Abyste se na toto zrezivělé potrubí mohli podívat, musíte projít jediným ze tří vchodů ve tvaru trojúhelníku. Proč jsou vchody tři a proč mají zrovna takový tvar, je další velkou neznámou. Do vnitřku hory vás tedy vpustí jediný vchod. Zbylé dva se působením času a vlivem přírodních živlů sesuly a nelze je používat.

Ačkoliv jsou téměř všechny trubky v Baigongu zrezlé a ne zcela funkční, stále se nerozpadly. Dávají tak na čas všem, kteří stojí za jejich rozluštěním.

Abychom byli v popisu hory Baigong zcela přesní, je třeba říct, že možná víc než Číně náleží samotnému Tibetu. Leží totiž v Tibetské autonomní oblasti, nad kterou však Čína drží již mnoho let svou ochrannou ruku. Hora se nachází zhruba 40 km od Delingha, města nesoucí se nad Cchajdamskou pánví.

Vědci nemají vysvětlení

Ačkoliv je zrezivělé potrubí uvnitř hory Baigong staré a jako podívaná lákavé spíše pro vášnivé záhadology, hora je přístupná každému, kdo toto potrubí touží vidět na vlastní oči. V Čching-chaji jde o jakousi atrakci, která se stala častým motivem také na suvenýrech, které tam lze zakoupit. Zdali je to jen obchodní tah nebo je Čína skutečně hrdá na záhadu podobných rozměrů, musí každý sám zvážit. Ani vědci si však nejsou jistí, jaké vysvětlení by měli mít.

Pro více informací se podívejte na toto video:

Zdroj: Youtube

Ať je to, jak chce, je objev zrezivělých trubek unitř skály naprostou a nevídánou raritou. Někdo je tam totiž musel umístit a vzhledem k jejich stáří to musel být sám člověk nebo nadpřirozené síly. Moderní technika se vyvinula až dlouhý čas poté. Kdo však skutečně stojí za touto výstavbou a proč se ji rozhodl umístit zrovna do skály, se zatím neví.

Co ale stojí za zmínku je, že všechny trubky, které se ve skále nacházejí, vedou do nedalekého jezera. To obsahuje slanou vodu. Mohlo být tedy skutečně využíváno starými Tibeťany jako potrubí. Záhadou ale zůstává, proč se o jeho původu nepodařilo dosud nic zjistit. Jediné, co se ví je, že materiály, které byly použity na jeho výstavbu, jsou přírodní.

Celou záhadu ztěžuje také fakt, že všechny trubky jsou "zapuštěny" tak kvalitně do země, že jakákoliv manipulace s nimi je takřka nemožná. Díky tomu byly po dlouhá léta předmětem nejrůznějších konspirací, od čar a kouzel, na která se v Tibetu bezmezně věří, až po zásah neznámé mimozemské civilizace.

Zdroje:

www.atlasobscura.com

www.linkedin.com

www.britannica.com