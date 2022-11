Bill Gates přesně předpověděl příchod coronaviru. Další dvě hrozby jsou na cestě

Natálie Borůvková

Co náš čeká podle Billa Gatese?

Je to již pár let, co se Billu Gatesovi povedla unikátní předpověď budoucnosti. Spoluzakladatel společnosti Microsoft totiž přesně definoval příchod koronaviru. Klid ale nebude ani teď. Další dvě hrozby jsou prý na cestě, tvrdí.

Pět let před příchodem Covid-19 Gates předpověděl, že jakýsi smrtící virus bude zabíjet po celém světě. A nutno dodat, že se nemýlil.

Bill Gates přesně předpověděl příchod coronaviru

Bill Gates skutečně věděl, že se tak stane. Ve své predikci se tedy nemýlil. "Pokud něco v příštích několika desetiletích zabije více než 10 milionů lidí, bude to s největší pravděpodobností vysoce infekční virus, a ne válka," řekl Gates v roce 2015 během své přednášky Ted Talk. "Ve skutečnosti jsme investovali jen velmi málo do systému, který by epidemii zastavil. Na další epidemii nejsme připraveni."

Když se pak rok s rokem sešel, celý svět doslova oněměl zásahem viru, se kterým do té doby neměl žádné zkušenosti. Přišla tak nová neznámá etapa nás všech.

Covidem to však, jak se zdá, ale nekončí. Gates totiž tvrdí, že koronavirus nebyl jedinou hrozbou, která na lidi byla seslána. Na cestě jsou prý další dvě.

Další dvě hrozby jsou na cestě, tvrdí

Nyní tento záhadný miliardář a filantrop opět vystrašil celý svět, když promluvil o své další vizi. Údajně ví, jaká by mohla být další velká krize, které lidstvo bude nuceno čelit. Hrozby jsou to dokonce dvě a mají být již na cestě k nám. "Dvě významné hrozby, kterým budeme v budoucnu čelit a které můžeme vnímat již nyní jsou klimatické změny a bioterorismus. Každý rok, kdy změna klimatu bude probíhat, bude pro svět znamenat nový počet mrtvých. A to dokonce víc, než jaký jsme měli v případě pandemie," řekl Gates.

"S pandemiemi souvisí také něco, o čem lidé neradi příliš mluví, a to je bioterorismus. Lidé už nemusí válčit, stačí lidská síla, která si usmyslí způsobit škodu, a následně vytvoří virus. To znamená, že šance, že se opět něco podobného, jako byl sám Covid-19, objeví, je poměrně velká. Válka tak může přijít schovaná za přirozenou pandemii, jako byla ta, kterou snad máme úspěšně za sebou," dodal.

Ačkoliv je podle Gatese pododný scénář skutečně možný, je tu také naděje, že lidé zvýší svou připravenost. To by pak mohlo znamenat schopnost snížit jakékoliv ztráty na životech na úplné minimum. Pokud by se to povedlo, jen těžko by to bylo jako v případě koronaviru, který dokázal nakazit více než 107 milionů lidí, z nichž více než 2,3 milionu lidí nakonec usmrtil.

Gates uvedl, že svět by se mohl na příští pandemii připravit tím, že pokročí ve výzkumu mRNA, technologie použité ve vakcínách Pfizer a Moderna COVID-19, zvýší testování na 10 milionů PCR testů denně a bude více investovat do diagnostických přístrojů a léčebných prostředků.

