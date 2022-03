Kdo je kráska z prstenu? Vzácný šperk císaře Caliguly vypráví tragický příběh

Johana Dahlová

Zavraždění císaře Caliguly a jeho rodiny.

V roce 2019 se objevil v jedné londýnské dražbě nádherný safírový prsten. Patřil samotnému Caligulovi a milovníky umění zaujal nejen zpracováním, ale také podobiznou jeho čtvrté ženy, jejíž busty a obrazy byly zničeny. Proč je Milonia Caesonia na Caligulově prstenu a jaký osud stihl ji i dceru Julii Drussilu?

Šílený císař Caligula

Stihla krásku z prstenu tragická smrt? Ano, ale co nebylo v době vlády Caliguly tragické? Patrně jen prvních šest měsíců jeho panování!

Caligula je proslaveným šílencem, který vládl Římu 4 roky. Odborníci si nejsou zcela jistí, zda byl historky nazýván šílencem kvůli svému psychickému zdraví, nebo jestli šlo o zcela příčetného tyrana a sadistu. Nicméně první měsíce jeho vlády byly až vypočitatelně skvělé. Nový vládce vyplácel odměny ze státní pokladny všude kam se podíval. Na svoji stranu si naklonil lid, armádu i významné osobnosti. Caligula však vrátil Římu klid a prosperitu jen na krátký půlrok.

Když po šesti měsících vlády velmi vážně onemocněl možnou encefalitidou, měl ještě podporu a soucit celé společnosti. Po prodělané nemoci byl však jak zábran zbavený. Přitvrdil a kolotoč brutálních praktik, orgií i autoritářského řízení říše se roztočil do nechvalně známé podoby, kterou zmiňují veškeré učebnice i umělecká díla.

Podobizna z Caligulova prstenu

Kdo byla tajemná žena z Caligulova safírového prstenu? Byla to jeho čtvrtá a poslední manželka. S Caligulou si prostě padli do oka, i když byla vdaná, a on se oddával sexu všude, kde ho napadlo. Milonia Caesonia nebyla ani mladá, ani krásná, ale něco na ní bylo. Tehdejší satirik Juvenal se zmínil, že musela podat Caigulovi nápoj lásky. Zdálo se mu totiž, že se šílený vládce chová proti svým vlastním zásadám. Jejich pletky začaly už možná v druhém roce jeho vlády. Caesonia byla dokonce v době sňatku již těhotná a nedlouho po svatbě či snad dokonce ve svatební den porodila jejich společnou dceru Julii Drusillu. Caligula byl až po uši zblázněný do lehkomyslné a rozmařilé Caesonie. Během jejich sňatku však neupustil od incestu se sestrami a sexem s chlapci i manželkami svých spojenců. Také krutost byla jeho denním chlebem a neodmyslitelně patřila k jeho činům i slovnímu projevu. Římský císař se často promenádoval se svojí nahou manželkou, aby se jí pochlubil přátelům, ale zároveň žertoval o tom, že by ji mohl nechat brutálně zavraždit. Také se začal převlékat za římské bohy a k vlastnímu uctívání postavil dva chrámy. Byl vulgární a ponižoval i významné osobnosti ve svém okolí. Napadal senátory a toužil po moci jen ve vlastních rukou. V očích mnohých byla jeho likvidace nevyhnutelná.

Tragická smrt ženy z Caligulova prstenu

Císař byl mimojiné vlastníkem nádherného šperku. Byl jím masivní safírový prsten se zlatou obroučkou uvnitř. Na jeho zbroušené straně byla detailní rytina podobizny Caesonie. Tento vzácný prsten se stal nedávno předmětem dražby a je to skutečně nebývale krásný šperk. Navíc jde o jeden z mála dochovaných uměleckých předmětů, kde je Caesonie vyobrazena. Proč?

Poté, co byl Caligula ubodán členy své vlastní ochranky, čekala smrt i jeho ženu a malou dcerku. Byly brutálně zavražděny a některé zdroje uvádějí, že rozbitím lebky o zdi paláce. Caesonie i maličká Julia Drussila jednoduše nesměly přežít spiknutí proti šílenému vládci. Jejich podoba se zachovala jen na několika málo artefaktech. Společnost toužila na Caligulu i jeho rodinu jednou pro vždy zapomenout, a tak byla většina uměleckých předmětů úmyslně zničena.

Milonia Caesonia byla čtvrtá a poslední manželka císaře Caliguly.Zdroj: Publikoval G. Rouille / Creative Commons / Public Domain / https://creativecommons.org/publicdomain/

