Během rutinní prohlídky cenného obrazu Paula Cézanna "Zátiší s chlebem a vejci", se objevilo něco zvláštního. Vědci obraz zrentgenovali a zalapali po dechu. Bílé skvrny na kontrétních místech odhalily něco, o čem nikdo neměl tušení. Poznáte, kdo je temná postava?

Cézannův slavný obraz

První, kdo si zvláštnosti všiml, byla Serena Urryová, hlavní konzervátorka Cincinnati Art Museum. Právě ta prováděla rutinní kontrolu cenného obrazu, když si všimla něčeho "zvláštního".

U uměleckého díla pocházejícího z roku 1865 nebyl výskyt drobných prasklin žádným překvapením. Zvláštností bylo, že tyto praskliny byly na dvou zcela konktrétních místech. Odhalovaly jemné záblesky bílé, které působily kontrastně vzhledem k zádumčivé paletě barev, typických pro "temné" období francouzského malíře.

"Napadlo mě, že by se pod tím mohlo skrývat něco, na co bychom se měli podívat," uvedla Urryová.

Na základě tohoto zjištění vědci přivezli do muzea přenosný rentgenový přístroj. Za jeho pomoci naskenovali 2,5 metru širokou olejomalbu rozdělenou na několik částí. Poté digitálně "sešili" sérii snímků za pomoci photoshopu. Výsledky byly překvapivé.

Objevené "bílé skvrny" naznačovaly přítomnost většího množství bílého olovnatého pigmentu. "Snažila jsem se přijít na to, co to je... pak jsem snímek otočila o 90 stupňů a nemohla uvěřit tomu, co vidím," uvedla Urryová.

Temná postava

Když Urryová otočila sken na výšku, spatřila obraz muže, jehož oči, linie vlasů a ramena se objevily jako tmavé skvrny. Vzhledem k poloze těla postavy se Urryová a její kolegové z muzea domnívají, že jde o samotného Cézanna.

"Myslím, že všichni jsou toho názoru, že jde o autoportrét. Je rozložen tak, jak by autoportrét měl být. Jinými slovy, dívá se na nás, ale jeho tělo je otočené. V případě, že by šlo o portrét někoho jiného, s velkou pravděpodobností by stál zepředu," dodala.

V případě, že se skutečně jedná o autoportét slavného malíře, je jedním z jeho nejranějších vyobrazení vůbec. Vědci odhadují, že v době dokončení zátiší bylo Cézannemu přibližně dvacet let. Malíř je známý tím, že během svého života vytvořil více než dva tucty autoportrétů. Téměř všechny však dokončil až po roce 1860 a většinu z nich maloval tužkou.

"Jsme na začátku procesu, kdy se o portrétu snažíme zjistit co nejvíce," uvedl Peter Jonathan Bell, kurátor evropských obrazů, soch a kreseb v muzeu a dodal: "Bude potřeba spolupráce s odborníky na Cézanna po celém světě, abychom mohli identifikovat osobu na obraze, a další obrazovou a technickou analýzu, která nám pomůže pochopit, jak by portrét vypadal a jak ho autor tvořil."

Cézannův obraz "Zátiší s chlebem a vejci" je součástí sbírky Cincinnati Art Museum od roku 1955. Cézanne ho maloval v realistickém stylu, inspirovaném španělským a vlámským barokem. Stylem, který Cézanna provázel na počátku jeho tvorby.

eu.cincinnati.com, www.atlasobscura.com, cs.wikipedia.org