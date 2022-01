Každý dvoustý muž je potomkem Čingischána. Nepatříte mezi ně i vy?

Jeden z nejslavnějších a nejkrutějších vojevůdců. To byl Čingischán.

První Velký chán Mongolů a jeden z nejslavnějších a nejkrutějších vojevůdců. To byl Čingischán. Před osmi staletými se mu podařilo dobýt polovinu tehdy známého světa. Charismatický muž však nebyl jen bojovníkem, byl také aktivním milencem. Podle genetické studie z roku 2003 mezi námi žije minimálně 16 milionů jeho potomků.

Velký vládce byl svým sexuálním apetitem vyhlášený. Měl mnoho manželek a prý až 600 konkubín. Díky svým dobyvatelským schopnostem se také zmocňoval žen a dcer kmenových vůdců. Historici předpokládají, že během svého dvaašedesátiletého života spal s více než 10 000 ženami.

Temüdžin, jak se velký vladař neboli Čingischán původně jmenoval, byl zvolen do čela mongolských kmenů v roce 1206. Za 21 let dokázal vybudovat říši, jež se rozpínala na ploše 33 milionů kilometrů čtverečních. Žilo v ní kolem sto milionů obyvatel. Stačilo málo a zahrnovala by i české země. Díky nepříznivému počasí a terénu se však mongolští nájezdníci na území dnešní Ukrajiny otočili zpět k domovu. Střední Evropa tak byla krutého jednání mongolské armády ušetřena. Impérium definitivně zaniklo v roce 1368, kdy se rozdělilo na několik menších celků.

Čingischánovy děti

Historici a genetici jsou přesvědčeni, že Čingischán měl oplodňoval ženy ve všech zemích, které dobyl. To potvrzuje výzkum z roku 2003, během něhož vědci provedli genetický rozbor mužů šestnácti asijských národností od pobřeží Tichého Oceánu až po Kaspické moře. Zjistili, že 8 % z nich nese téměř identické sekvence chromozomu Y, jež vznikly zhruba před 1000 lety v Mongolsku. Čingischánovy geny tak v sobě nosí 0,5 % světové mužské populace, což odpovídá každému 200. muži.

Čingischánův chromozom Y, šířící se z otce na syna, je nejsilněji zastoupen v Mongolsku, kde byl zaznamenán u 35 % sledovaných jedinců. Aby číslo jeho potomků dosáhlo k 16 miliónům, musel za svého života zplodit nejméně tisícovku dětí.

Kde jsou Čingischánovy ostatky

Opravdu se po světě prochází tolik Čingischánových potomků, kteří by zaplnili skoro dvě České republiky? Vědci věří, že ano. Vojevůdce byl před 800 lety jediný, kdo měl možnost své geny takto silně prosadit. K potvrzení teorie je však nutný biologický rozbor ostatků samotného vládce. Místo jeho posledního odpočinku je však neznámé. Všichni, jež pracovali na stavbě jeho hrobky, byli podle legendy zabiti.

Tradice však praví, že Čingischán by měl být pohřben nedaleko místa, kde se narodil. Hrobka se tak může nacházet v Chentejském ajmagu, jen pár kilometrů od hlavního města Ulánbátaru. V této oblasti leží místo zvané Ikh Chorig neboli Velké Tabu, které bylo do nedávné doby uzavřeno. Za překročení jeho hranic hrozila cizincům dokonce smrt.

