Vědec našel důkaz, že v Gíze stávala čtvrtá pyramida. Jak vypadala a kam zmizela

Natálie Borůvková

Skutečně byla v Gíze další pyramida?

V roce 1700 dánský námořní kapitán zdokumentoval a nakreslil čtvrtou velkou pyramidu v Gíze spolu se třemi, které známe dnes. Jak vypadala a kam zmizela?

Záhada ztracené čtvrté pyramidy je nyní možná konečně vyřešena. Historici a archeologové někdy stráví celý svůj život hledáním stále nepolapitelného "velkého objevu", který by potvrdil jejich tezi o tom, co mohlo existovat před staletími. Egypt je jakýmsi epicentrem pro tyto objevy. Starověké civilizace zde odkrývají pyramidy, královské hrobky a další poklady od doby, kdy byly před více než sto lety poprvé prozkoumány.

Vědec našel důkaz, že v Gíze stávala čtvrtá pyramida

Nyní tezi z roku 1700 potvrdil také amatérský historik Matthew Sibson. Tvrdí, že našel důkaz o zmizelé pyramidě v Gíze, kde se nacházejí tři 4500 let staré pyramidy. Každá z nich každoročně přiláká miliony turistů, kteří si chtějí prohlédnout jedinečnou architekturu a rozsáhlé území, jemuž kdysi vládli egyptští královští králové.

Sibson na základě výzkumu starých dokumentů uvedl, že jeho výzkum, topografie země a historické záznamy ho vedou k přesvědčení, že našel "chybějící" čtvrtou pyramidu v Gíze. Řekl: "Tato pyramida by byla zcela odlišná od ostatních, byla by menší než ostatní a zřejmě měla na vrcholu sochu ve tvaru krychle."

Sibson se ve svém výzkumu částečně opírá o dílo, které v roce 1737 napsal a nakreslil dánský námořní kapitán Frederik Ludvig Norden. Rovněž ukazuje, že v Gíze existovala čtvrtá pyramida. „Myslím, že je to určitě možné, ale co se s ní stalo?" ptá se. Sibson říká: "No, některé autority naznačují, že byla rozebrána v roce 1700 a kámen byl použit na stavbu nedalekého města Káhira."

Jak vypadala a kam zmizela?

Jiní odborníci však tuto představu dlouho odmítali a další odbornící a archeologové se zatím k Sibsonovu tvrzení nevyjádřili.

Pro více informací se podívejte na toto video:

V Gíze se nacházejí tři neuvěřitelné pyramidy: Gíza, Khafre a Menkaure, všechny postavené během 4. dynastie a pojmenované podle faraonů, kteří v době stavby vládli. Sibson říká, že jeho práce nabídla důkazy o umístění čtvrté pyramidy poblíž něčeho, co podle něj byla "starověká hráz". To by znamenalo, že čtvrtá pyramida se nachází západně od těch stávajících.

Sibson o sobě tvrdí, že je historik, ale podle jiných zdrojů je pouze zapáleným fanouškem historie a archeologie, který předkládá nehorázná tvrzení, aniž by je podpořil platnými vědeckými důkazy.

Pokud čtvrtá pyramida skutečně existovala a byla menší a s viaduktem na svém vrcholu, je třeba dalšího zkoumání, aby se Sibsonova teorie o její existenci skutečně potvrdila. Egyptolog Peter Der Manuelian z Muzea výtvarných umění v Bostonu k tomu dodal: "Mnoho lidí si myslí, že jde jen o pohřebiště v moderním slova smyslu, ale je to mnohem víc. V těchto zdobených hrobkách jsou nádherné výjevy ze všech aspektů starověkého Egypta - nejde tedy jen o to, jak Egypťané umírali, ale jak žili."

