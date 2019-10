Kam zmizel, co dnes dělá a jak vypadá slavný kouzelník David Copperfield?

Velikán minulého století David Copperfield se těšil ohromné slávě a milionům fanouškům po celém světě nabízel neuvěřitelnou podívanou. Na jeho legendární kouzelnické triky se ale postupem času zapomnělo a po iluzionistovi se slehla zem. Bylo zmizení ze světa šoubyznysu jeho posledním velkým trikem?

,,Jmenuju se David Seth Kotkin, ale říkejte mi David Copperfield." Nejslavnější kouzelnické jméno rezonuje napříč několika generacemi a můžou za to jeho extravagantní show, v nichž nechal zmizet nejen kus svého těla, ale i Sochu Svobody. Kouzelník se také proletěl nad Grand Canyonem a utekl i z nejobávanějšího vězení Alcatraz. Těmito kousky se stal komerčně nejúspěšnějším kouzelníkem všech dob. Copperfield nebyl znám jenom magií, ale i romantickými pletkami; svým šarmem okouzlil například topmodelku Claudii Schiffer. Vzpomenete si, kdy jste o něm slyšeli naposled?



Mohlo to být v roce 2010, kdy se jeho přítelkyni Chloe Gosselin narodila dcera Sky. A pak, jako kouzlem, zmizel ze světel reflektorů. Nezemřel a ani se nevzdal svých triků, jak si mnozí myslí. Copperfield se kvůli rodině uskromnil a své kdysi velkolepé show scvrkl do dvouhodinovky iluzí ve městě hazardu Las Vegas. Den co den mystifikuje diváky, které pořád tytéž triky už tolik neohromí, ale ani neurazí.



Rok 2013 málem otřásl Copperfieldovou kariérou, když ho jeden z návštěvníků a účastníků zažaloval za úraz během magického "zmizení" a požadoval po něm 400 tisíc dolarů. Turista z Anglie Gavin Cox spolu s dalšími dvanácti účastníky zmizel z pódia a objevil se na druhé straně místnosti. Při tomto triku měl utrpět nejen zranění hlavy, ale i dalších tělesných partií. Žaloba donutila Copperfielda prozradit tajemství triku zmizení.Vybraní diváci museli po zmizení z jeviště na příkaz jevištního asistenta proběhnout tajnou chodbou až na druhý konec sálu, kde se zázračně objevili. Copperfield, stejně jako asistenti tvrdí, že chodba byla uklizená a nic, co by způsobilo turistova zranění, v ní nezavázelo. Soud nakonec rozhodl v kouzelníkův prospěch a Cox ze žaloby neviděl ani cent.Časy, kdy byly Copperfieldovy show vyhlášené, jsou dávno pryč. Diváci, jenž za jednu vstupenku zaplatí v přepočtu 2 tisíce korun se shodují na tom, že jeho mladší kolegové poskytnou lepší zábavu za méně peněz. Kritici kouzelníka nešetří a kromě předvídatelnosti kouzel zdůrazňují jeho arogantní přístup vůči divákům.,,Člověk jeho postavení by neměl zesměšňovat své fanoušky a dělat narážky na kulturní původ diváků, měl by zjemnit tón, jakým k nim mluví a trochu slevit ze svého ega," napsala nespokojená divačka s přezdívkou Jenbugs.Jiná si zase stěžuje na přílišný důraz na mystično, kterým se ale kouzelník snaží skrýt tajemství svých triků. ,,Moc kouře a oslepujícího světla, aby nikdo neviděl, jak se s věcma hýbe a mysleli jste si, že za to můžou opravdová kouzla. I stará bába jako já to okamžitě prohlédla."Copperfieldova hvězda pomalu hasne a kouzelník si to zřejmě neuvědomuje, jinak by se více snažil. Lidé jeho show berou jako rodinnou zábavu na nudnou neděli, lístky si však kupují ne proto, že by to byli skalní fanoušci a těšili se na iluze, jejichž tajemství mohou najít na internetu, ale spíše proto, že je zajímá, jak iluzionista vlastně skončil. A navštívit ho, než navždy skončí.