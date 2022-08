Přečtěte si pozoruhodnou předpověď lékaře z 80. let o vypuknutí COVID-19

Dean R. Koontz

Covidová epidemie poznamenala poslední dva roky našeho života, a ještě stále není u konce. Pro většinu z nás byla nepředvídatelná a zprvu velmi děsivá. Přitom se však ukazuje, že zde existovaly mnohé prognózy, jež Covid-19 předpověděly několik desetiletí před jejím nástupem.

Jedna z těchto prognóz se vyskytuje v knize Deana Koontze s názvem "Oči temnoty", beletrii vydané na počátku 80. let. Až nyní se tato čtyřicet let stará kniha dostala do popředí zájmu, protože někteří věří, že předpověděla epidemii koronaviru. Nebylo by to poprvé, co by nějaká utopistická či futuristická beletrie předpověděla budoucí situaci. Stalo se to náhodou?

Příběh, který se skutečně stal

Smrtící virus Covid-19 se rozšířil z čínského Wuhanu do celého světa a pandemie ochromila světové ekonomiky na několik let. O život přišly miliony lidí. A i o tom hovoří kniha Deana Koontze. Podobnost nevypadá jako čistě náhodná.

Ta předkládá fiktivní příběh o čínské vojenské laboratoři, která v rámci programu zabývajícího se biologickými zbraněmi vytváří smrtící virus. A co je skutečný šok, že jedna z kapitol vypráví o laboratoři ve Wuhanu, která je zodpovědná za vypuštění smrtícího viru nazvaného Wuhan-400!

Podle autora samotného je kniha "…skromný malý thriller o ženě Tině Evansové, která přišla o své dítě Dannyho, když se mu na výletě se skautským oddílem stala nehoda". Jenže z nehody se vyklubala nákaza virem… Kniha je ke stažení zde.

Wuhan, nebo Gorki?

Právě tato podobnost mezi vymyšleným virem a virem z Wu-chanu přiměla mnoho lidí, zejména konspiračních teoretiků, aby se analýze zejména této kapitoly věnovali. Bylo tak však dokonce předloženo, že ve starších vydáních této knihy nebyl uveden "Wuhan-400", ale "Gorki-400". Takže Čína, nebo Rusko? Gorki je totiž malé město ležící 400 kilometrů východně od Moskvy v Rusku.

A jak tato pasáž zní? Vědec, který vede výzkum Wuhan-400, se jmenuje Li Chen. Přeběhne do Spojených států s informacemi o nejnebezpečnější čínské biologické zbrani Wuhan-400. Uměle vytvořené mikroorganismy v této zbrani působí pouze na lidi, nikoli na zvířata, a nemohou přežít mimo lidské tělo ani v prostředí chladnějším než 30 stupňů Celsia.

Trochu hodně náhod, nemyslíte? Je možné, že název viru byl v knize skutečně změněn, pravděpodobně kvůli konci studené války v roce 1991.

Ata viru Wuhan-400 z knihy Deana R. KoontzeZdroj: Egorcos / Shutterstock.com

Nejen Koontz

Nejedná se však o jediné dílo.

"Kolem roku 2020 se po celém světě rozšíří těžká nemoc podobná zápalu plic, která napadne plíce a průdušky a bude odolávat všem známým způsobům léčby."

Toto je úryvek z jiného díla. Podobně koncipovaná je i kniha, za níž stojí samozvaná věštkyně Sylvia Browneová. Ta napsala knihu Konec dnů, v níž také předpověděla celosvětové vypuknutí viru Covid-19 již v roce 2008. Podle Browneové však nemoc zakrátko zmizela stejně rychle, jako se objevila, aby pak za deset let udeřila ještě větší silou.

Podobné knihy předpovídající pandemie a nebezpečné viry pak vydali i Robert Ludlum a Gayle Lyndsová (Hádův faktor) a další.

Píšeme si tedy naši budoucnost sami?

