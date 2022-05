Dutá Země: Nacházejí se pod našima nohama zbytky další vyspělé civilizace?

Mimozemské civilizace - mohly by bát v nitru Země?

Foto: Pavel Chagochkin / Shutterstock.com

Nad některými domněnkami a teoriemi občas zůstává rozum stát. Slyšeli jste někdy o teorii duté Země? V rámci ní by totiž přímo pod našima nohama, v nitru naší planety, existovala ještě jedna vyspělá civilizace, která by se pohybovala ve vesmírných plavidlech, kde by měla zajištěny všechny životní potřeby. Jejich vlivem by se třeba i hýbaly tektonické desky. Poněkud šílené, že? Přesto má tato teorie mnoho stoupenců.