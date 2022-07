Google mapy zobrazily obří černou díru uprostřed oceánu. Už se ví, co to je

Ostrovy se z výšky jeví jinak. Ilustrační foto.

Foto: Willian Justen de Vasconcellos / Unsplash

Podrobné zkoumání Google maps nám umožňuje, díky jejich velkému rozlišení, nahlédnout i na místa, kam se v normálním životě nedostaneme. Zároveň ale dává prostor pro celou řadu spekulací. Naposledy ukázaly Google maps díru v Tichém oceánu, o níž se uživatelé neodkážou shodnout, co to je. Naštěstí se tato záhada ukázala jako řešitelná…

Tato záhadná černá díra byla zveřejněna na Redditu a podle uživatelů se zdálo, že se nejedná o ostrov ani žádný běžný objekt. Co tedy na díra představuje? Několik uživatelů podle serveru Insider nabídlo své návrhy, které se pohybovaly od jazykolamů až po skutečné dohady a konspirace.

Podívejte se na toto video:

Zdroj: Youtube

Dohady nemají konce

Uživatel Redditu kokoblocks zveřejnil tuto tajemnou fotografii v subredditu Mapy Google a ptal se ostatních členů na názor. A samozřejmě se dočkal, a hned mnoha možností.

"Zřejmě vchod do Duté země. Duh," odpověděl jeden uživatel s odkazem na teorii o duté Zemi. Jiní se zase přikláněli k tomu, že "protože je zvláštní objekt ze tří stran obklopený vodou, je to poloostrov," navrhl vstřícně další uživatel. Ač není jasné, o co se jedná, uživatelé se shodují na tom, že se jedná o další ze zamaskovaných objektů, o kterých se nemá veřejnost dozvědět. Někteří uvažovali, zda se nejedná o podzemní sopku, zatímco jiní si mysleli, že by to mohl být tajný ostrov nebo vojenská základna.

Rozmazávání citlivých míst, jako jsou vojenské základny, je v Mapách Google celkem běžnou praxí a ostrovní letecká základna v Pacifiku není nic neobvyklého.

"Z nějakého důvodu to vypadá cenzurovaně," uvedl jeden uživatel a další s ním souhlasili. „Nedávalo by smysl, aby byl přírodní útvar takhle černý na tak mělkém, malém atolu/ostrově."

Pinterest

Co je Vostok?

Podivná černá díra v oceánu má opravdu vysvětlení. Podle všeho se jedná o ostrov Vostok, který leží několik set kilometrů jižně od Havaje. A ve skutečnosti není černý. Jeví se tak jen z velké výšky. Když si jej však přiblížíte, začne se vyjasňovat nejen sám ostrov, ale i ostatní věci.

Málo známý neobydlený ostrov Vostok patří Kiribatské republice, což je země, která se nachází uprostřed Tichého oceánu. Malý korálový ostrov se nachází téměř 4000 mil východně od Austrálie a je pokryt hustým lesem, kde rostou stromy hustě u sebe. I proto vypadá z výšky jako černá díra.

"To, co vidíte jako černé, je ve skutečnosti velmi tmavě zelené, je to velmi hustý les tvořený stromy Pisonia," vysvětlil jeden z uživatelů Redditoru.

Podobné záhady jsou, jak se zdá, nakonec vždy vysvětlitelné a jistě drží mnohé milovníky Google Maps neustále ve střehu.

Na největší záhady Google Maps se podívejte tady:

Zdroj: Youtube

Záhada podivné "černé díry" nalezené uprostřed Tichého oceánu tak byla konečně vyřešena!

Zdroje:

interestingengineering.com, www.bbc.co.uk