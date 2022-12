Vědci milují věci, které na první dobrou nedávají smysl. Tím je i neuvěřitelný levitující kámen. Popírá gravitaci a nikdo s ním nepohne. Prohlédněte si ho!

Jenže ne všechno, co nedává smysl, ho nakonec skutečně nedává.

Prohlédněte si tento neuvěřitelný levitující kámen

S kameny to není jen tak. Často přemýšlíme, jak se ten či onen kámen mohl dostat na místo, ze kterého na nás s pompézností hledí. Ať už to jsou kameny, které vytváří pyramidy nebo třeba Stonehenge. A nyní, jak se zdá, je další záhadou i tento levitující kámen. Právě ten nechává vědce v nevědomosti, jelikož sami nechápou, co je zač.

Kámen Kummakivi je jednoznačně záhadou číslo jedna a kámen mezi kameny. Místní lidé ho právem nazývají "podivný kámen", protože podivný rozhodně je. Aspoň to na první dobrou tak vypadá.

Kummakivi je obří balvan, což by samo o sobě asi nevadilo, co však "vadí" a nedává smysl je, že tento neuvěřitelný kámen na jihovýchodě Finska jaksi levituje a ať se děje, co se děje, nehne se ani o malou píď.

Kummakivi zkrátka popírá všechny zemské zákony, na kterých vědci tak dlouho pracovali a které považují za naprostý základ jakékoliv existence. Tedy až na tento záhadný počin.

Popírá gravitaci a nikdo s ním nepohne

I proto se oblast Ruokolahti stala vyhledávaných místem všech záhadologů a nadšenců konspiračních teorií, kteří chtěli této záhadě přijít na kloub. Jenže marně. Kámen Kummakivi si dál bezstarostně žije svým levitujícím životem a co na to ostatní zřejmě neřeší.

Největší záhadou Kummakivi je jednoznačně to, jak si tak stojí na svém místě. Jde totiž o kámen obřích rozměrů, který napříč tomu, jak je mohutný a těžký, je naprosto pevný ve svých základech. Jenže ty jsou vlastně jen jakýmsi odrazem jeho skutečné monstróznosti.

A pokud jste si při pohledu na něj mysleli, že stačí jen lehce ťuknout a kámen Kummakivi se dá do pohybu, pak vězte, že už mnoho jiných, jež přišlo před vámi, si nejen mysleli to samé, dokonce se snažili i kolo osudu této masité hory, skutečně uvést do pohybu. Bohužel však bez úspěchu.

A tak se vědci snaží rozluštit, jak se tento kámen dostal právě tam, kde tam důmyslně stojí. Legendy praví, že dávní obři, jež obývali naši planetu, ho shodili tam, kde ho bylo třeba. Vědci však myslí více vědecky.

Bez ohledu na všechny legendy tak přišli s teorií, že za umístěním Kummakivi nejsou obři ani další záhady, nýbrž obyčejný pohyb ledovců. Právě ty jsou schopny přemisťovat jakékoliv předměty na místa, která se z dnešního pohledu jeví nereálně.

Pak už je věcí náhody, že tento způsob umístění vydrží napříč staletími a zdá se stále zcela netknutý.

