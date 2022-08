Obří pyramida v Austrálii rozhádala vědecký svět. Její existence nedává smysl

Obrovská pyramida v Austrálii rozhádala vědecký svět.

Zalesněný kopec, nacházející se asi 5 km severovýchodně od města Gympie v Queenslandu v Austrálii, zaujme na první pohled svým neobvyklým jehlanovitým tvarem. Jeho boky tvoří šest symetrických kamenných teras sbíhající se do špičatého vrcholu. Je pyramida Gympie přírodní anomálií nebo ji postavila neznámá civilizace?

V roce 1867 zasáhla Queensland zlatá horečka. Během několika týdnů se v oblasti objevili noví osadníci. Ke stavbě svých domů, ale i kostela, fary nebo školy použili kámen z nedalekého kopce. „Na jeho vrcholu bylo třináct sloupů obklopující kulatý kamenný stůl. U paty hory byla kamenná brána, do které byly vyryty záhadné symboly," zaznamenal si do deníku John Green, pradědeček Bretta Greena, místního historika a autora knihy s názvem The Gympie Pyramid Story.

Kopec je vysoký 30,4 metru a má šest kamenných teras o šířce 10 metrů a výšce dva metry. Ty byly podle historika Michaela Morwooda v 19. století využívány italskými vinaři k pěstování vinné révy. Tuto hypotézu ale vyvrátil Archeolog Greg Jefferys, jenž zde prováděl v letech 1990 a 2007 výzkum.

Gympie pyramida Austrálie

Analýza půdy na terasách odhalila, že je velmi chudá na živiny a neobsahuje žádné zbytky po starých stoncích vinné révy, kořenech nebo nádobách, kde by se rostliny mohly pěstovat. Nejsou zde ani fragmenty po zavlažovacím systému. Historické prameny ani neuvádějí, že by v oblasti žila nějaká italská komunita. „Navíc je nepravděpodobné, že by potenciální pěstitelé upravovali kopec, když je poblíž lepší a mnohem vhodnější půda," vysvětluje vědec.

Jaká tedy byla funkce tohoto zvláštního pahorku? Greg Jefferys upozorňuje, že vzhledem ke své poloze by to byla dobrá pevnost. Hroby, nalezené na jeho vrcholu ale svědčí o tom, že se zde mohly provádět různé rituály. Pilíře, o nichž se zmínil ve svém deníku John Green, mohly být používány k pozorování oblohy.

O tom, že pyramida mohla být využívána ke starodávným obřadům, jsou přesvědčení proutkaři. Z hory prý vycházejí energetické paprsky do všech světových stran. Na jejím vrcholu se má nacházet léčivý vítr, který měl uzdravit již tři osoby. Místní obyvatelé navíc popisují, že nad kopcem viděli poletovat záhadná světla, chodili po něm vojáci v bronzových přilbách a bíle odění duchové.

K poslednímu střetnutí se záhadnými bytostmi mělo dojít v srpnu roku 2019, kdy jasnovidec Michael English potkal nejprve bojovníka v brnění a poté dvě dámy. Jedna z nich byla blond a na sobě měla těžký zlatý náhrdelník. Sdělila mu, že se jmenuje Nitarla, a že je jednou ze tří strážkyň pyramidy žijící zde od starověku. Další svědci popisují, že zde zažívají tzv. kosmické vědomí a objevují se jim zážitky jak z minulosti, tak z budoucnosti.

Tajemná pyramida Gympie

V okolí pyramidy bylo objeveno o několik neobvyklých předmětů, jako žlutá kamenná hlava připomínající sochy z Velikonočního ostrova, starověká soška indické bohyně Lakshmi, řecká urna a čínská bronzová konvice na čaj. Jak se zde tyto artefakty objevily, je ale stále záhadou.

Badatel Rex Gilroy si myslí, že kopec postavili staří Egypťané. Měli sem doplout před 5000 lety a těžit zde zlato. Amatérská archeoložka Marilyn N. Pye zase tvrdí, že pyramida je důkazem starověkého osídlení Austrálie Inky z Jižní Ameriky. Britský voják Gavin Menzies zase naznačuje, že oblast byla obývána Číňany.

Průzkum kulturního dědictví Archaeo Culture Heritage Services of Brisbane pro Ministerstvo dopravy a hlavních silnic v roce 2008 dospělo k závěru, že „neexistují žádné důkazy o tom, že vyvýšenina je umělého původu a postavily ji starověké egyptské, fénické, mayské, čínské nebo mimozemské civilizace." Do konce roku 2024 tak má být srovnána se zemí. Nahradí ji čtyřproudová dálnice.

