Muž našel vikinský poklad za 145 milionů korun. Skončil kvůli němu ve vězení

Natálie Borůvková

Co udělal detektorář s nalezeným pokladem?

Foto: PxHere

"Slavný" detektorář kovů, který chtěl zbohatnout na vikinském pokladu, si příliš nepolepšil. Našel sice mince a šperky v celkové hodnotě 145 milionů korun, díky svému chování však skončil ve vězení.

Čtyřicetiletý skladník George Powell totiž většinu toho, co získal, vzápětí prohrál. Jak se mu to vlastně povedlo?

Muž našel vikinský poklad za 145 milionů korun

Vzácné mince a šperky, v celkové hodnoté přes 140 milionů korun, zavedly jejich nálezce rovnou za mříže. Poklad starý 1100 let tak zřejmě nesplnil, co měl. Powella s jeho komplicem Laytonem Daviesem, čtyřiapadesátiletým detektorářem, usvědčily fotografie, na kterých hrdě drží nalezený poklad. Na základě nich pak byli oba muži uvězněni.

Powell měl údajně najít 300 mincí a šperky z doby vikinské. Poklad se skrýval na farmě poblíž Leominsteru v hrabství Herefordshire. Celková hodnota nalezeného pokladu čítala 145 milionů korun. Problém nastal ve chvíli, kdy se podařilo dohledat pouze malé procento z nich. Zachováno tak bylo něco kolem 30 mincí a něco málo šperků.

Když byl Powell se svým komplicem zatčen a předvolán k soudu ve Worcesteru, uvedl, že našel jen asi 51 mincí, z nichž 20 prodal a tím vydělal 278 000 korun. To však nebyla tak úplně pravda.

Powellovi později přece jen jeho svědomí nedalo a začal vypovídat: "Prohrál jsem je. Mám tak trochu nemravný zvyk." Jeho komplic údajně o prodeji mincí nic nevěděl. Powell uvedl, že část mincí prodal jakémusi dealerovi Simonu Wicksovi. Muži, kterého znal jen z čerpacích stanic. I ten byl později uvězněn za zamlčování důkazů.

Pro více informací se podívejte na toto video:

Zdroj: Youtube

Powell byl za své jednání odsouzen na 6 a půl roku nepodmíněně. Až vězení ho donutilo sdělit celou pravdu a to, že všechny nalezené mince prodal či jinak zpeněžil a následně se oddal své největší vášni: gamblerství. "Jsme detektoráři kovů, chcete zbohatnout, abyste dostali výplatu, je to koníček hledačů pokladů."

Skončil kvůli němu ve vězení

Mluvit ve vězení ho zřejmě donutil fakt, že neměl dál, co ztratit. "Vaše ctihodnosti, veřejnost si zaslouží znát pravdu. Myslím, že vězení ze mě udělalo lepšího člověka. Díky němu jsem si uvědomil, co jsem udělal špatně a je třeba to říct. Lidé mohou změnit názor, ne? U šálku čaje se toho může stát hodně."

Davies, Powellův komplic a postarší muž z Pontypriddu, prý na Powela apeloval, aby nalezený poklad odevzdal, ten však odmítl. A tím si zajistil i mlčení Daviese. Ten za zamlčování důkazů nakonec dostal pět let "natvrdo" a pramálo při tom záleželo na jeho obhajobě, že byl jen ve špatný čas na špatném místě.

Zdroje:

www.thesun.co.uk

www.mirror.co.uk

www.dailyrecord.co.uk