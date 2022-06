Historická hádanka: Prohlédněte si záhadné egyptské hieroglyfy. Co připomínají?

Některé hieroglyfy připomínají moderní stroje

Foto: Merlin74 / Shutterostock.com

Staroegyptské hieroglyfy ukazují mnohé, ale obrovské pozdvižení způsobily ty, kde byly zobrazeny technologie vpravdě moderní. Například v chrámu Setiho I. v egyptském Abydosu byl zobrazen i vrtulník, letadlo a futuristický letoun, jen tak nenápadně schované mezi obvyklými symboly, hmyzem a hady. Šlo snad o cestování časem? Anebo Egypťany navštívily bytosti z vesmíru? Konspirační teoretici by si smlsli.

A také že si smlsli! Jsou totiž přesvědčeni o tom, že aby mohli staří Egypťané zobrazovat moderní stroje, jejichž vynálezy jsou datovány až o mnoho tisíc let později, museli tyto stroje vidět. A dost možná se dokonce setkali i s mimozemšťany, protože jak je možné, že o tolik moc let předběhli pokrok? Možná jim chtěla vyspělejší civilizace pomoci přeskočit několik stupňů vývoje technologií, anebo…? Možností je celá řada. To ovšem nic nemění na tom, že mnohé hieroglyfy skutečně zobrazují moderní stroje.

Na dokument s tajemnými stroji se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Cestování v čase

Jednou z podobně šílených možností je pak i legendární cestování v čase. Pokud by totiž Egypťané viděli stroje, objevené až daleko později, museli by se vrátit zase zpět do své doby a pak je zvěčnit v chrámech a hrobkách. Tak vznikly "helikoptérové hieroglyfy".

Těm se velmi intenzivně věnuje i ufolog Steve me era, jenž tomuto tématu zasvětil mnohé přednášky. V nich se detailně věnuje výkladu jednotlivých hieroglyfů a snaží se je co nejvíce připodobnit k moderním letadlům nebo helikoptérám ve snaze dokázat cestování časem.

Tato teorie má však mnoho odpůrců, kteří se ohánějí jednou z nejtypičtějších lidských vlastností – samolibostí a hrdostí. Tvrdí, že staří Egypťané byli patřičně hrdí na své umění a znalosti. Je proto velmi nepravděpodobné, že kdyby se s mimozemšťany skutečně potkali, nevěnovali by tomu víc než jen pouhé hieroglyfy na stěnách chrámů.

A navíc se objevily i důkazy, které naznačují, že i když „původní“ fotografie dotyčných hieroglyfů sice obsahují tvary tak, jak je vidí Steve, finální „důkazy“ byly poměrně značně digitálně vylepšeny, aby vypadaly jasněji…

Pinterest

Proti konspiraci konspirací

Vtipné je, že je zde ještě další skupina teoretiků, kteří se natolik snaží vyvrátit jakoukoli teorii o cestování v čase, že přicházejí s další velmi neobvyklou verzí. Například internetové stránky Rain is Cool tvrdí, že helikoptérové hieroglyfy jsou výsledkem přehmatu a vznikly překrytím jména jednoho Egypťana jménem druhého, tedy jakýmsi „starověkým překlepem“.

"Faraóni měli pět jmen. A každé jméno obvykle začínalo specifickými piktogramy." Když se jména překryla, vznikly zcela náhodně obrázky moderních strojů.

Velmi vtipné vysvětlení, že? A jak by bylo potom možné vyložit nález 800 let starého předmětu vykopaného v Rakousku, který se dokonale podobá současnému mobilnímu telefonu, a dokonce má i klávesy popsané sumerským klínovým písmem? V tomto případě se však prokázalo, že se nejedná o cestování v čase, ale o podvrh. Ten je ale v případě egyptských hieroglyfů vyloučen.

Podívejte se na video:

Zdroj: Youtube

Zdroje:

simplecapacity.com, www.express.co.uk, www.express.co.uk/news/science/630034