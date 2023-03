Před více než rokem a půl zemřel Ho Van Lang, muž známý jako skutečný Tarzan. Přes čtyři desítky let žil šťastně ve vietnamské džungli. Nevěděl, co je to dobro, co je to zlo. Nechápal, co je to „žena“. Zdraví mu podlomily a o život ho připravily až „nástrahy“ civilizace.

V bezpečí džungle

V roce 1972, už téměř na konci války ve Vietnamu (1955-1975) a při bombardování Američany, zahynula téměř celá rodina Ho Van. Otec Thanh sebral dvouletého synka Langa a staršího Tri a utekl se s nimi skrýt hluboko do džungle v okrese Tây Trà (dnes Trà Bồng ) v provincii Quảng Ngãi. Bezmála čtyřicet dva let se tam v naprosté izolaci skrývali, aniž by měli tušení, že válka skončila.

V džungli se naučili žít a přežít, shánět si potravu i lovit. Jedli med, lesní plody, kořínky a různé drobné živočichy. Stavěli si přístřešky z kůry, větví a listí. Nosili jen jakési větší bederní roušky, které jim zakrývali i část těla. Během svého života v hustém porostu sice zahlédli pár vesničanů, kteří sbírali dříví, pokaždé ale před nimi utekli a schovali se.

Zpátky doma

Tri pak v roce 2013 musel vyhledat pomoc v „civilizaci“, protože otec onemocněl. Lidé je přiměli, aby opustili džungli a vrátili se do rodné vesnice. Otec Thanh i Tri se dokázali s obyvateli domluvit, Lang znal jen pár slov. Jak ho popsal cestovateli Alvaru Cerezovi, který ho v roce 2015 vyhledal, Lang zůstal dítětem v mužském těle. „… strávil celý život v džungli. Jeho mozek je jako dítěte. Kdybych Langa požádal, aby někoho zmlátil, udělal by to surově. Nezná rozdíl mezi dobrem a zlem. Lang je prostě dítě. Nic neví. Většina lidí ví, co je v životě dobré a co špatné, ale můj bratr ne. Kdybych chtěl, aby někoho bodl nožem, udělal by to bez přemýšlení,“ řekl Tri .

Ukázka z dokumentu o skutečném Tarzanovi:

Lang nikdy nepochopil, že je na světě také ženské pohlaví. Přestože se v civilizaci naučil rozlišit ženu od muže, nikdy nepochopil, že je mezi nimi zásadní rozdíl. Nikdy neprojevil, byť jen sebemenší, náznak sexuální touhy. Nevyzrál u něho ani základní rozmnožovací pud.

Thanh dle Alvara z návratu do civilizace „… trpěl fobií, protože nevěřil, že válka skončila.“ Zemřel v roce 2017 z neznámých příčin a Lang po osmi letech, co žil mezi lidmi, na rakovinu jater.

Zdroj: Profimedia Alvaro a Lang se spřátelili

Alvaro Cerezo vzpomíná

Alvaro se s Langem spřátelil. Dokonce s ním strávil nějaký čas v džungli. „Spojení mezi námi bylo okamžité. Langa nikdy nenapadlo, že by se někdo mohl zajímat o jeho dovednosti přežití. On mi je všechny s radostí ukázal. Byl tak nadšený, že se rozhodl vzít mě hluboko do džungle a ukázat mi místo, kde žil celý život." Pro Langa byl první rok těžký, měl zdravotní problémy kvůli bakteriím a virům, které jeho organismus neznal. „Nelíbilo se mi, že žije v civilizaci. Vždycky jsem se obával, že on a jeho tělo takovou drastickou změnu nezvládnou.“ Měl pravdu. Návrat do civilizace měl pro Langa tragické následky. Jak se Alvaro a mnozí jiní domnívají, jeho nemoc způsobily „zpracované“ potraviny a alkohol, který ochutnal.

Následující video ukazuje Langa a Alvara v džungli:

„Byl to krásný člověk. Nikdy na něho nezapomenu, bude mi chybět každý den. Lang byl pravděpodobně nejroztomilejší člověk, jakého jsem kdy v životě potkal. Byl to malý kluk s dovednostmi nadčlověka. Je mi moc líto, že odešel, ale jeho odchod je pro mě zároveň vysvobozením, protože vím, že v posledních měsících trpěl,“ řekl Alvaro, který o něm napsal knihu a natočil dokumentární film.

Alvaro Cerezo je cestovatel a podnikatel, který zasvětil svůj život objevování opuštěných ostrovů a skutečných Robinsonů. Na svých cestách za poznáním odlehlých koutů zeměkoule se Alvaro setkal s neuvěřitelnými „poustevníky“ a prostřednictvím svých dokumentů se podělil o jejich příběhy.

