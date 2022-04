Města, která do konce století pohltí voda. Takto smutně bude vypadat mapa světa

Johana Dahlová

Mezi města ohrožená zvyšující se hladinou moří patří také New York.

Foto: Profimedia

Ať už si o klimatických změnách myslíte cokoli. Hladina světových moří stoupá a děje se tak čím dál rychleji. Jak bude svět vypadat na konci tohoto století? Zdá se vám to daleko? O první viditelné změny a dopad stoupání hladiny oceánů nepřijdete. Už se to děje!

Jak se zvýší hladina moří do roku 2100?

Hladina světových moří stoupá. Toho si jistě běžný Čech nevšimne. Vždyť naše země bude slanou vodou nedotčená i při zvýšení hladiny oceánů o celých 61 m! Do konce století se však s takovým nárůstem nepočítá. NOAA čili National Oceanic and Atmospheric Administration odhaduje, že do konce tohoto století se hladina moří zvýší o 40 až 63 cm.

Už před rokem 2100 mnohá města a ostrovy zmizí

Co se Evropanům může zdát málo, to Maledivany ohrožuje na životě. Maledivy jsou a budou prvními obětmi nevyhnutelného trendu. Přes dvanáct set ostrovů Malediv má průměrnou nadmořskou výšku pouze 1 m. Jinde nepatrný nárůst je pro Maledivany zničující.

Samozřejmě nejen pro ně. Veškeré ostrovy, a především ty v Tichém oceánu, jsou mezi prvními, které začnou mizet před očima. Bohužel pro ostrovany, jejich národy jsou většinou malé, chudé a průmyslově zaostalé. To se přímo odráží na tom, zda a jak budou moci zvyšování hladiny čelit, ale také zda jim budou větší, lidnatější a bohatší země naslouchat.

Budou. I těch se týká zvyšování hladiny, ale na rozdíl od maličkých ostrůvků v Pacifiku, mohou a již zvažují, jak se problému postavit. Bohužel ne všechno se dá řešit „vysokou zdí“.

Dvanáct set maledivských ostrovů zmizí jako první. Zdroj: Profimedia

Budeme žít v roce 2100 za zdí?

O tom už něco vědí obyvatelé Jakarty. Jejich město se už dávno potápí. V případě indonéského hlavního města nejde jen o zvyšování hladiny moří, ale také dalšího, často vypichovaného tématu ekologů a tím je odvodňování krajiny. Nedostatek pitné vody dohnal obyvatele Jakarty k odčerpávání vody z hlubokých vrtů v obrovském množství. Klesající půda společně s pomalu stoupajícím oceánem ponořili Jakartu 8 m pod hladinu moře. Obyvatelé sice dlouho zadržovali vodu bariérou, nicméně se hlavní město přesouvá na jinou lokalitu. V lednu tohoto roku indonéský parlament rozhodl o přesunutí na ostrov Borneo.

Také jinde byla snaha schovat se za bariéru. O komplikacích a korupčních aférách spojených s ochranou italských Benátek se psalo už před lety. Město nadále čelí stoupající vodě. V posledních dvou dekádách jsou Benátky pravidelně zaplavovány přílivovými vlnami.

Chudinské čtvrtě v Jakartě jsou zaplavovány přílivovými vlnami.Zdroj: Profimedia

Zvýšení hladiny se bude týkat celého světa

Mezi prvními zasaženými zeměmi, které jsou hustě zalidněné, budou Bangladéš, Čína i Indie. Ve Spojených státech čekají trable především Floridu, ale také New York. Zasaženy však budou jednoznačně všechny pobřežní země.

Ani vnitrozemí se problémy nevyhnou. Pozvolné zatopení částí souše bude mít za následek migraci, která se jistě masivně odrazí na veškeré populaci planety Země. Do roku 2100 mohou zmizet velká města jako Jakarta, Benátky, Londýn, Kalkata, Bruggy, Miami, New Orleans, Bangkok, Bombej či Lagos.

Italské Benátky zatopené přílivem v červenci 2021Zdroj: Profimedia.CZ

Jak bude svět vypadat v roce 2100?

Podívejte se na velmi pěkně zpracovaný dvacetiminutový dokument v angličtině. Pojednává o zaplavení různých částí světa koncem tohoto století. Nutno podotknout, že v tomto dokumentu autor počítá s pouhými 38 cm, o které by se měla hladina zvednout.

