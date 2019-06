Nejsvůdnější vražedkyně všech dob: I přes doživotí dostává nabídky k sňatku

Travis Alexander byl slušný mladík z Arizony, který vyznával mormonskou víru a pracoval v oblasti obchodu. Když v roce 2006 na konferenci v Las Vegas potkal blonďatou fotografku Jodi Arias, dočista ztratil hlavu. Vrhl se do vztahu plného vášně, ze kterého už nebylo úniku.

FOTOGALERIE

Travisovým přátelům se přitažlivá Jodi příliš nezamlouvala. "Byla jím úplně posedlá, nenechala ho chvíli na pokoji. Předváděla žárlivé scény a když nebylo po jejím, vyhrožovala sebevraždou," prozradil jeden z kamarádů. Travis se však dlouho nedokázal od milenky odpoutat, jako by ho vlákala do sexuální pasti. Nebylo snad jediné erotické praktiky, kterou by spolu nevyzkoušeli.

Zhruba po roce už ale Travisovi došla trpělivost. Jodino neustálé citové vydírání se stalo koulí u nohy. Travis pochopil, že vedle takové ženy nebude moci žít svobodný život, a rozhodl se pro rozchod.

Jodi jednala jako šílená. Propíchla mu gumy u auta, nabourala se do jeho profilu na Facebooku a špehovala ho na každém rohu. Travis se jí nezbavil. Přestože se snažil navázat vztahy s jinými ženami, kontakt s Jodi pokračoval aspoň přes email.

"Nedivte se, když se jednu neděli mezi vámi neobjevím, a najdete mě někde mrtvého," řekl Travis krátce před svou smrtí kamarádům. V červnu 2008 ho skutečně našli. Jeho tělo leželo ve sprše jeho bytu s prostřelenou hlavou a 27 bodnými ranami v hrudi.

Přátelé policii ihned navedli na správnou stopu. Vrahem podle nich nemohl být nikdo jiný, než sexem posedlá Judi. Ta sice nejprve tvrdila, že v době vraždy byla mimo město, policisté ale v bytě zavražděného našli fotoaparát, který ji usvědčil. Přestože ležel v pračce a byl notně poničený, policii se podařilo z něho stáhnout fotky Judi a Travise pořízené pár momentů před vraždou. V jednom z krvavých otisků ve sprše se pak našla i Judina DNA.

Přitažlová blondýna se začala vymlouvat, že jednala v sebeobraně. To jí ale s ohledem na výpovědi svědků nikdo neuvěřil. Původně jí hrozil trest smrti, ten byl však posléze změněn na doživotní vězení bez možnosti podmínečného propuštění.

Jodi si už ve věznici vlasy na blond nebarví a dlouhý pobyt za mřížemi se jí vepsal i do tváře. Její krása pomalu vyprchává, stále však zůstává jednou z nejsvůdnějších vražednic všech dob.

Podle ankety amerického Magazínu Deadline vyhrála soutěž o nejkrásnější vražedkyni všech dob. Dodnes, i před hrůzný čin, kterého se dopustila, dostává desítky zamilovaných dopisů od svých ctitlů, nabídky k sňatku jsou na denním pořádku, i když její nápadnici jsou si vědomi toho, že nikdy neopustí brány vězení.